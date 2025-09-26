Lifestyle

Μαρίνα Σταυράκη: Κέντρισε τα βλέμματα στο Ηρώδειο με το ιδιαίτερο εφαρμοστό φόρεμα που επέλεξε

Η Μαρίνα Σταυράκη εμφανίστηκε στο Ηρώδειο με ένα «χρυσό» φόρεμα που ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητο
Μαρίνα Σταυράκη
Μαρίνα Σταυράκη / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η Μαρίνα Σταυράκη βρέθηκε στο Ηρώδειο και δεν πέρασε απαρατήρητη. Με το δικό της ξεχωριστό στιλ πόζαρε για τις ανάγκες των φωτογράφων και στη συνέχεια προχώρησε για να παρακολουθήσει την παράσταση «Ανδρομάχη». 

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε, η Μαρίνα Σταυράκη ποζάρει με ένα χρυσό, εφαρμοστό φόρεμα με μεταλλικές λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε πανοπλία, το οποίο συνδύασε με μία μεγάλη χρυσή τσάντα και σκουλαρίκια στις ίδιες αποχρώσεις. 

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση, η ίδια θέλησε να μοιραστεί τη συγκίνησή της για την παράσταση, γράφοντας: «Η φωνή της Ανδρομάχης διαπερνά το χρόνο, θυμίζοντας ότι η ψυχή μπορεί να νικήσει ακόμη και τη βία της ιστορίας!».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marina Stavraki (@marina_patoulis)

Πριν από λίγες μέρες, η Μαρίνα Σταυράκη πέρασε στην αντεπίθεση με εξώδικο, μετά το καυστικό σχόλιο του Πάνου Κατσαρίδη για την επιστροφή της στα σχολεία ως καθηγήτρια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo