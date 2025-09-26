Μαρίνα Σταυράκη: Κέντρισε τα βλέμματα στο Ηρώδειο με το ιδιαίτερο εφαρμοστό φόρεμα που επέλεξε

Η Μαρίνα Σταυράκη βρέθηκε στο Ηρώδειο και δεν πέρασε απαρατήρητη. Με το δικό της ξεχωριστό στιλ πόζαρε για τις ανάγκες των φωτογράφων και στη συνέχεια προχώρησε για να παρακολουθήσει την παράσταση «Ανδρομάχη».

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε, η Μαρίνα Σταυράκη ποζάρει με ένα χρυσό, εφαρμοστό φόρεμα με μεταλλικές λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε πανοπλία, το οποίο συνδύασε με μία μεγάλη χρυσή τσάντα και σκουλαρίκια στις ίδιες αποχρώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση, η ίδια θέλησε να μοιραστεί τη συγκίνησή της για την παράσταση, γράφοντας: «Η φωνή της Ανδρομάχης διαπερνά το χρόνο, θυμίζοντας ότι η ψυχή μπορεί να νικήσει ακόμη και τη βία της ιστορίας!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marina Stavraki (@marina_patoulis)

Πριν από λίγες μέρες, η Μαρίνα Σταυράκη πέρασε στην αντεπίθεση με εξώδικο, μετά το καυστικό σχόλιο του Πάνου Κατσαρίδη για την επιστροφή της στα σχολεία ως καθηγήτρια.