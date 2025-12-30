Μαρίνα Σταυράκη: Πιο λαμπερή από ποτέ στη Ρώμη – Οι εικόνες που δημοσίευσε από το ταξίδι της

Η Μαρίνα Σταυράκη έκανε Χριστούγεννα στη Ρώμη και δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στα social media. Η πρώην σύζυγος του τέως Περιφερειάρχη Αττικής και πρώην Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη, έδειχνε να το απολαμβάνει. Επέστρεψε στην Αθήνα για να υποδεχτεί το 2026 αλλά όπως έγραψε χαρακτηριστικά για την ιταλική πρωτεύουσα, «μερικές πόλεις δεν τις αποχαιρετάς».

Η Μαρία Σταυράκη έγραψε στην ανάρτησή της, που πλαισιώνεται από φωτογραφίες πως: «αποχαιρετώ τη χριστουγεννιάτικη Ρώμη, γεμάτη φως, ιστορία και dolce vita». Στις εικόνες δείχνει λαμπερή και ποζάρει χαμογελαστή. Τόσο σε εξωτερικούς χώρους της «αιώνιας πόλης», όσο και μέσα στο δωμάτιο που έμενε.

«Η αιώνια πόλη μένει πίσω, αλλά παίρνω μαζί μου τις νύχτες της, τις σιωπές της και τη μαγεία της. Κάθε αποχαιρετισμός είναι και μια υπόσχεση» συμπληρώνει στον αποχαιρετισμό της στην πρωτεύουσα της Ιταλίας η Μαρίνα Σταυράκη.



«Τώρα επιστρέφω στην Αθήνα, για να καλωσορίσω τη νέα χρονιά με όσα αγαπώ!!! Μερικές πόλεις δεν τις αποχαιρετάς — τις κουβαλάς μέσα σου» καταλήγει στην ανάρτησή της η Μαρίνα Σταυράκη βάζοντας στο τέλος και ένα emoji κόκκινης καρδιάς.

Προ μηνών, η Μαρίνα Σταυράκη πέρασε στην αντεπίθεση με εξώδικο, μετά το καυστικό σχόλιο του Πάνου Κατσαρίδη για την επιστροφή της στα σχολεία ως καθηγήτρια.