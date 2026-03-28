Μαρινέλλα: «Αισθάνομαι μια φρικτή ανακούφιση και μια ενοχή, δεν είναι εύκολο», είπε ο Σταμάτης Φασουλής

Τη βαθιά του συγκίνηση για την απώλεια της Μαρινέλλας εξέφρασε ο Σταμάτης Φασουλής, μιλώντας το βράδυ του Σαββάτου στην εκπομπή J2US στο OPEN.

Όταν πήρε τον λόγο ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός Σταμάτης Φασουλής, αποχαιρέτησε τη στενή του φίλη και σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 χρόνων, με λόγια που αποτύπωναν τη βαθιά συναισθηματική φόρτιση της στιγμής.

«Αισθάνομαι μια φρικτή ανακούφιση και μια ενοχή γι’ αυτή την ανακούφιση, γιατί έπρεπε να φύγει πια. Τον τελευταίο καιρό ήταν πάνω από ενάμιση χρόνο που η Μαρινέλλα, σχεδόν, δεν ζούσε. Και όλοι περιμέναμε να ησυχάσει. Παρόλα αυτά, τώρα που ησύχασε, δεν είναι καθόλου εύκολο», εξομολογήθηκε.

«Συνεργαζόμασταν με την Μαρινέλλα από το ’87 μέχρι το ’17, μια ολόκληρη ζωή. Έχουμε μοιραστεί, όχι μόνο καλλιτεχνικά θέματα, αλλά και ζωές. Είναι, λοιπόν, ανάμεικτα τα συναισθήματα. Αν την δω έξω από την προσωπική σχέση, που πρέπει να τη δούμε, η Μαρινέλλα είναι το ελληνικό τραγούδι. Άλλαξε το ελληνικό τραγούδι».

«Θυμάμαι δικές της στιγμές, γιατί είχε και χιούμορ μαζί με άφθαρτη τρυφερότητα και μια λαχτάρα να ικανοποιεί τους άλλους. Δηλαδή σε όλες τις πρόβες έφερνε φαγητά για όλους, φρόντιζε για όλους».

«Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος αλλά και για μένα, πέρα από φίλη, ήταν και το τραγούδι», πρόσθεσε ο Σταμάτης Φασουλής, εμφανώς συγκινημένος, αποχαιρετώντας μια από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού.