Μαρινέλλα: Η ατάκα στον Γιώργο Ζαμπέτα για το τραγούδι «Σταλιά – Σταλιά» που αρνήθηκε να ερμηνεύσει η Αλίκη Βουγιουκλάκη

Ήταν η εποχή που η Μαρινέλλα προσπαθούσε να χτίσει τον μύθο της στην ελληνική δισκογραφία. Τα χρόνια που η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν ήδη «σταρ» και οι μεγάλοι συνθέτες, όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας, της πρότειναν τραγούδια. Ένα από αυτά που προοριζόταν για την ηθοποιό, έμελλε να γίνει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με τη φωνή της Μαρινέλλας. Πρόκειται για το «Σταλιά-Σταλιά» το μακρινό 1969. Το παρασκήνιο ήταν έντονο, όπως αποκαλύφθηκε χρόνια αργότερα.

Ο Γιώργος Ζαμπέτας είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ψηλά τα χέρια» (MEGA, 1990) με τη Λιάνα Κανέλλη, ότι η Μαρινέλλα ζήτησε και τελικά πήρε το τραγούδι «Σταλιά-Σταλιά». Είχε προηγηθεί η άρνηση από την Αλίκη Βουγιουκλάκη να το ερμηνεύσει, κάτι που ο διάσημος συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, δεν ξέχασε. Η «εθνική σταρ» πίστευε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν γραμμένο για άντρα. Υπέδειξε μάλιστα τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Ήταν η ευκαιρία που περίμενε η Μαρινέλλα. Ήταν παρούσα σε εκείνη τη συνάντηση του Ζαμπέτα με την Βουγιουκλάκη στο στούντιο και όταν η ηθοποιός έφυγε, πλησίασε τον μουσικοσυνθέτη και του είπε: «Μανίτσα, να το πω εγώ αυτό το τραγουδάκι;». Η απάντηση ήταν καταφατική και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Ο Γιώργος Ζαμπέτας πίστευε πως το «Σταλιά-Σταλιά» εκτόξευσε την καριέρα της Μαρινέλλας. Ήταν, όπως έλεγε ο ίδιος, η πρώτη μεγάλη επιτυχία της. Από και μετά, άνοιξαν νέοι ορίζοντες στην καλλιτεχνική πορεία της μεγάλης ντίβας του ελληνικού τραγουδιού.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ζαμπέτας το 1990 στην εκπομπή του Mega, του ζητήθηκε να γράψει μουσική και τραγούδια για την ταινία «Το κορίτσι του λούνα παρκ» με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Εκείνος σκέφτηκε αμέσως το «Σταλιά, σταλιά» και τηλεφώνησε στην «εθνική σταρ» να πάει στο στούντιο να το ακούσει. Ωστόσο, η αντίδρασή της ήταν η εξής: «Τι είναι αυτό; Να το δώσεις να το πει ο Καζαντζίδης. Γράψε μου κάτι άλλο. Δε μου ταιριάζουν εμένα τέτοια τραγούδια».

Ακολούθησε η ερώτηση της Μαρινέλλας με τον Γιώργο Ζαμπέτα να περιγράφει: «Εγώ τη Μαρινέλλα την αγαπούσα, την αγαπώ και θα την αγαπώ. Λέω, ότι γουστάρει η Κίτσα, ήταν το χαϊδευτικό που την λέγαμε εμείς. Τελειώνουμε το τραγούδι, μπαίνει μέσα και το λέει μια και έξω. Έγινε η Μαρινέλα με αυτό το τραγούδι, το λέω χωρίς να ντρέπομαι και το καυχιέμαι. Και άμα θέλει ας πει ότι δεν είναι έτσι. Γιατί μέχρι τη στιγμή εκείνη έχει πει πάνω από 500 τραγούδια στον Μάτσα και δεν έχει κάνει ένα επιτυχία. Οπότε βρέθηκα εγώ ο αρχιομάστορας των αρχοιμαστόρων γιατί εγώ έχω πετάξει πολλούς τραγουδιστές…».

Η ιέρεια του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (28.03.2026) μετά από άνιση μάχη που έδινε ύστερα από το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου. Η Μαρινέλλα, όπως και στη ζωή της, πάλεψε γενναία για να ξεπεράσει το πρόβλημα υγεία της. Δυστυχώς το Σάββατο άφησε την τελευταία πνοή στο σπίτι της.