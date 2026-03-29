Μαρινέλλα: Βίντεο από τη νύχτα που κρατούσε αγκαλιά και νανούριζε με ένα τραγούδι την κόρη της Ήβης Αδάμου

Μαρινέλλα και Ήβη Αδάμου είχαν συνεργαστεί σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας το 2019 και είχαν έρθει πιο κοντά. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε γεννηθεί η κόρη της νεαρής τραγουδίστριας και του Μιχάλη Κουινέλη, με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους να τρέχουν. Πολλά βράδια, η μικρή βρισκόταν κοντά στη μητέρα της, που έπρεπε να μείνει συγκεντρωμένη και να δώσει τον καλύτερο εαυτό της στην πίστα.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η Ήβη Αδάμου, φαίνεται η Μαρινέλλα να νανουρίζει την κόρη της, Ανατολή. Την κρατάει αγκαλιά και της τραγουδάει σε μια προσπάθεια να την κοιμίσει. Η Μαρινέλλα δεν είχε ίχνος βεντετισμού. Ήταν πάντα κοντά σε συναδέλφους που προσπαθούσαν να κάνουν καριέρα στην εγχώρια δισκογραφία και τους συμβούλευε.

Η Ήβη Αδάμου ήταν μια από τις τραγουδίστριες που είχαν την τύχη να γνωρίσουν τη Μαρινέλλα. «Το μεγαλείο της ψυχής σας και ο σεβασμός, η αγάπη που μου δείξατε είναι για πάντα αποτυπωμένα στην καρδιά μου. Αυτά δεν μου τα παίρνει κανείς» γράφει η Ήβη Αδάμου, στο δικό της «αντίο».

«Αυτά κρατάω. Τις στιγμές μας, το πώς ανέμιζαν τα φορέματα μας, πώς έλαμπε το πρόσωπο σας στην σκηνή. Το πόση αγάπη δείξατε σε μένα και στην μικρή Ανατολή μου τότε βρέφος και την έφερνα στις πρόβες. Κι εσείς; την νανουρίζατε γλυκά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ▪️Ivi Adamou▪️ (@iviadamou_)

«Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι είχα την ευλογία να σας γνωρίσω και να ζήσω όλα αυτά μαζί σας, δίπλα σας. Καλό ταξίδι, σας αγαπάμε πολύ! Πάντα», έγραψε η Ήβη Αδάμου.