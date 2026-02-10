Μαρκ Άντονι για το δράμα των Μπέκαμ και τον ανάρμοστο χορό της Βικτόρια στον γάμο του Μπρούκλιν: «Δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια»

Ο Μαρκ Άντονι έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του γύρω από το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ, μετά την εμπλοκή του στο εκρηκτικό παρασκήνιο της κόντρας ανάμεσα στους Ντέιβιντ Μπέκαμ, Βικτόρια Μπέκαμ και τον γιο τους Μπρούκλιν.

Σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter, ο διάσημος τραγουδιστής Μαρκ Άντονι χαρακτήρισε τη διαμάχη ανάμεσα στον Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ και στον γιο τους Μπρούκλιν «εξαιρετικά δυσάρεστη» και υποστήριξε πως «ο τρόπος που παρουσιάζεται απέχει πολύ από την αλήθεια».

«Δεν έχω τίποτα να πω για όσα συμβαίνουν με την οικογένεια. Είναι μια υπέροχη, υπέροχη οικογένεια. Τους γνωρίζω από πριν γεννηθούν τα παιδιά. Είμαι νονός του Κρουζ», είπε, αναφερόμενος στον μικρότερο αδελφό του Μπρούκλιν.

«Είμαι πολύ κοντά τους. Αλλά δεν έχω τίποτα να πω για ό,τι συνέβη εκεί. Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο όπως εξελίσσεται – και σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια».

Ο Μαρκ Άντονι βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής τον περασμένο μήνα, όταν το όνομά του αναφέρθηκε στη δημόσια τοποθέτηση του Μπρούκλιν Μπλέκαμ, η οποία έγινε viral.

Μέσα από σειρά Instagram stories, ο Μπρούκλιν ισχυρίστηκε ότι οι γονείς του προσπαθούσαν να «καταστρέψουν» τη σχέση του με τη γυναίκα του Νίκολα Πελτζ και ότι τον έλεγχαν «για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πάρτι του γάμου ο Μαρκ Άντονι τον κάλεσε στη σκηνή και στη συνέχεια προσκάλεσε τη Βικτόρια Μπέκαμ να χορέψει μαζί του, αντί για τη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ.

Αναφορές θέλουν τον τραγουδιστή να καλεί «την πιο όμορφη γυναίκα στο δωμάτιο απόψε» να τον συνοδεύσει – και αυτή να μην είναι η νύφη Νίκολα, αλλά η Βικτόρια Μπέκαμ, αφήνοντας τους καλεσμένους άφωνους. Μάλιστα, ο Μπρούκλιν κλήθηκε να πιάσει και τους γοφούς της μητέρας του.

Η Νίκολα, σύμφωνα με πηγές, κατέρρευσε συναισθηματικά μετά τον τρίλεπτο χορό σε ερωτικό τραγούδι που ερμήνευσε ο Μαρκ Άντονι στη σκηνή και αποχώρησε από την αίθουσα με δάκρυα.

Ο DJ Fat Tony, που έπαιξε μουσική στον γάμο, δήλωσε πως η οικογένειά της έσπευσε κοντά της, ενώ ο Μπρούκλιν έδειχνε εμφανώς αμήχανος και πήγε να βρει τη σύζυγό του μετά τον «άβολο» χορό.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το διαδίκτυο αντέδρασε έντονα, μετατρέποντας τον πρώην σύζυγο της Τζένιφερ Λόπεζ σε viral meme, με χρήστες να σχολιάζουν ασταμάτητα τον απρόσμενο ρόλο του στο δράμα των Μπέκαμ.

Ένας χρήστης έγραψε: «Αν πρόκειται να ανακοινώσεις ποια είναι η πιο όμορφη γυναίκα σε έναν γάμο — είναι Η ΝΥΦΗ. Τελεία», ενώ ένα ακόμη σχόλιο, με χιουμοριστική διάθεση, ανέφερε: «Χωρίς καμία αιχμή για τον Μαρκ Άντονι, αλλά με τέσσερις γάμους στο ενεργητικό σου, θα έπρεπε να ξέρεις καλύτερα. Παραβίασες το πρωτόκολλο».