Μάρκος Σεφερλής: Γενέθλια με μια τρυφερή αφιέρωση από τον γιο του – «Ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει για εμένα»

Ο Μάρκος Σεφερλής έχει γενέθλια καθώς γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1968. Ο δημοφιλής ηθοποιός που συνεχίζει την καλλιτεχνική του πορεία δέχεται ευχές από φίλους, συγγενείς και συναδέλφους. Μια από τις πρώτες έφερε την «υπογραφή» του γιου του.

Ο Χάρης Σεφερλής επέλεξε μια κοινή φωτογραφία με τον πατέρα του από γήπεδο. Τόσο ο ίδιος όσο και ο Μάρκος Σεφερλής φορούσαν φανέλες του Ολυμπιακού. Πάνω σε αυτή την εικόνα που δημοσιοποίησε, θέλησε να ευχηθεί για τα γενέθλια του πατέρα του. Του ανθρώπου που βρισκόταν κοντά του από το τότε που ήταν παιδί.

«Χρόνια πολλά να σε χαίρομαι. Σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει για εμένα και ό,τι μου έχεις προσφέρει σε αυτή τη ζωή», έγραψε ο Χάρης Σεφερλής στη φωτογραφία με τον πατέρα του.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Μάρκος Σεφερλής είχε μιλήσει για την όμορφη οικογένεια που έχουν δημιουργήσει με την Έλενα Τσαβαλιά δίπλα στον γιο τους, Χάρη.

«Έχω μια οικογένεια που είμαστε και οι τρεις μαζί. Μετά τον ερχομό του Χάρη, έγινε συμπαγής αυτή η οικογένεια. Τώρα βέβαια, ο Χάρης είναι σύμμαχός μου σε όλα. Είναι δίπλα μου. Είναι πια σε μια ηλικία που κι αυτός με νοιάζεται. Όταν ήταν πιο μικρός, τον νοιαζόμουν εγώ και η μαμά του», είχε πει ο Μάρκος Σεφερλής.

«Ο Χάρης σπουδάζει ναυτιλιακά. Είναι κάτι που του αρέσει, το έχει επιλέξει μόνος του και τα πάει πολύ καλά. Είναι ένα παιδί με πολύ χιούμορ. Έχει ταλέντο, αλλά μόνος του επέλεξε να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του», ανέφερε σε σχετική ερώτηση ο Μάρκος Σεφερλής για τον μονάκριβο γιο του, σε συνέντευξη που παραχώρησε τον περασμένο Ιούνιο.