Μάρω Κοντού: Η αλήθεια για τα περιουσιακά στοιχεία της και το παράπονο για το «κόψιμο» της σύνταξής της

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026 σε ηλικία 92 ετών, με την είδηση του θανάτου της να απλώνει ένα πέπλο θλίψης στον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας. Τα τελευταία χρόνια, η σπουδαία ηθοποιός είχε μιλήσει σε συνεντεύξεις της για τα οικονομικά και τα περιουσιακά στοιχεία της, που δεν ήταν όσα φαντάζονταν πολλοί. Παρά την πολύχρονη καριέρα της, δεν διέθετε πολλά χρήματα και ακίνητα.

Όπως είχε πει η Μάρω Κοντού, το σπίτι στο Κουκάκι που έμενε, ήταν το μοναδικό ακίνητο που είχε στην κατοχή της. Δεν είχε ούτε οικόπεδα, ούτε αυτοκίνητα, ούτε αποταμιεύσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ίδια έχει προχωρήσει σε δημόσιες αποκαλύψεις, ξεκαθαρίζοντας την οικονομική της κατάσταση.

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Ξεχωρίζει μία εξομολόγηση που είχε κάνει στο περιοδικό «ΟΚ!», αποκαλύπτοντας πως παρά τη λαμπρή καριέρα και τις αμέτρητες επιτυχίες της, δεν απέκτησε ποτέ τη μεγάλη περιουσία που πολλοί πίστευαν.

Η ίδια είχε εξηγήσει πως το μοναδικό σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που διέθετε ήταν το σπίτι που έμενε. «Ύστερα από τόσα χρόνια δουλειάς, ζω αυτή τη στιγμή με μία σύνταξη που ήταν 800 ευρώ και ο κύριος Τσίπρας την έκανε 715. Το μόνο περιουσιακό μου στοιχείο είναι το σπίτι που ζω. Δεν έχω ούτε αυτοκίνητο, ούτε οικόπεδα, ούτε αποταμιεύσεις στο εξωτερικό, ούτε βέβαια στο εσωτερικό», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η Μάρω Κοντού είχε μιλήσει με απόλυτη ειλικρίνεια και για τα έσοδα που λάμβανε από τις αμέτρητες ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε, τονίζοντας πως τα ποσά απείχαν πολύ από όσα φανταζόταν ο κόσμος. «Δύο φορές τον χρόνο παίρνω δικαιώματα από την προβολή των ταινιών που έχω κάνει, που με το ζόρι φτάνουν τα 1.000 – 1.200 ευρώ».

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Στην ίδια ενότητα είχε προσθέσει πως: «Αν εγώ παίρνω αυτά τα χρήματα που είχα πρωταγωνιστικούς ρόλους σε τόσες ταινίες, μπορείς να φανταστείς τι παίρνουν αυτοί που έπαιζαν δεύτερους και τρίτους ρόλους. Τι να λέμε. Τα φέρνω δύσκολα βόλτα», είχε εξομολογηθεί.

Οι δηλώσεις της είχαν προκαλέσει αίσθηση, καθώς αποκάλυπταν μια πραγματικότητα που ελάχιστοι γνώριζαν. Παρά τη σπουδαία καριέρα της, τις δεκάδες κινηματογραφικές επιτυχίες και την καθολική αγάπη του κοινού, η ίδια ζούσε με λιτότητα και δεν δίσταζε να μιλά δημόσια για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν πολλοί ηθοποιοί της γενιάς της.

Την αγαπημένη ηθοποιό αποχαιρέτησαν την Παρασκευή (17.07.2026) στη Μητρόπολη Αθηνών συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού τόπου αλλά και απλός κόσμος,