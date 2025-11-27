Μάρθα Φριντζήλα: «Διαγνώστηκα με καρκίνο στον τράχηλο το καλοκαίρι και έπρεπε να χειρουργηθώ»

Μία συγκλονιστική συνέντευξη έδωσε Μάρθα Φριντζήλα και αναφέρθηκε τόσο στην κακοποίηση που υπέστη από τη μητριά της όταν ήταν παιδί όσο και για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το περασμένο καλοκαίρι.

Η καταξιωμένη τραγουδίστρια μίλησε στην εφημερίδα «Τα Νέα» και τη Ζωή Λιάκα και εξιστόρησε τον εφιάλτη που βίωσε στα παιδικά της χρόνια εξαιτίας των όσων βίωσε στα χέρια της μητριάς της όταν στην τρυφερή ηλικία των 6 ετών. Επίσης, η Μάρθα Φριντζήλα εξομολογήθηκε τον τρόπο που αντιμετώπισε τον καρκίνο με τον οποίο διαγνώσθηκε.

«Από μικρή ένιωθα την αδικία και τη σιωπή γύρω μου. Έχω υποστεί σοβαρή κακοποίηση από τη μητριά μου στην παιδική ηλικία και είδα τη σιωπή των γειτόνων να επικυρώνει την αδικία. Ήμουν 6 ετών και η αδελφή μου 3. Η σιωπή και η ομερτά υπήρχαν για να μη χαλάσουν οι σχέσεις της κοινότητας και για να μην κινδυνεύσω εγώ. Το βλέπεις παντού γύρω σου. Ένας ολόκληρος λαός στην Παλαιστίνη αφανίζεται και οι άνθρωποι μένουν σιωπηλοί. Μεγαλώνοντας αναρωτιόμουν γιατί δεν μιλούσαν. Τώρα καταλαβαίνω. Επικρατούσε με το “μη μιλάς, άσ’ το, είναι το σπίτι τους, μην ανακατεύεσαι”. Αλλά εγώ δεν το δέχομαι πια. Δεν μπορώ να μένω σιωπηλή μπροστά στην αδικία», ομολόγησε η γνωστή καλλιτέχνιδα.

«Τα παιδιά φτιάχνουν κόσμους για να μπορέσουν να αντέξουν την κακοποίηση. Θυμάμαι τον εαυτό μου να φτιάχνω μια γυάλα, να ζω εκεί. Έβαζα μέσα στοιχεία από τα παραμύθια, είχα μαγικές ικανότητες, γινόμουν κάτι άλλο. Αυτό το παράλληλο σύμπαν που έφτιαχνα έγινε τρόπος να μείνω όρθια. Ζούσα το μαρτύριό μου ως ένα ξεχωριστό πλάσμα που οι άλλοι θέλουν να τους τραγουδήσει. Έλεγα εγώ τ’ αντέχω! Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάστηκε να πάρω βοήθεια.

Με βοήθησε ο ψυχαναλυτής μου αλλά πάνω απ’ όλα το θέατρο και το τραγούδι. Ήμασταν τέσσερις αδελφές και μετά τρεις, γιατί χάσαμε μία αδελφή. Ήταν 16χρονών και εγώ ήμουν 14 προς 15. Αυτή η απώλεια μας έδεσε ακόμη περισσότερο. Οι τρεις αδελφές που μείναμε δημιουργήσαμε ένα πολύ γερό σύστημα που δεν μπορούσε να το κλονίσει τίποτα. Και έτσι είμαστε ακόμα. Δεν ήμουν ένα μοναχοπαίδι που διαλύθηκε και έπρεπε μετά να βρει τρόπο να σταθεί ξανά. Είμαι πολύ τυχερή και το ξέρω», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Το καλοκαίρι διαγνώστηκα με καρκίνο στον τράχηλο και έπρεπε να χειρουργηθώ», είπε η Μάρθα Φριντζήλα σε άλλο σημείο της συνέντευξή της.

«Στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα που πήγαινα για τις χημειοθεραπείες τα κορίτσια ήταν κορίτσια πρόσφυγες, που δεν είχαν κανέναν. Κι εγώ τους είχα όλους γύρω μου. Όταν οι άλλες συναγωνίστριες στους θαλάμους έλεγαν “γιατί να μου συμβεί αυτό τώρα”, τους απαντούσα “παιδιά, κληρωθήκαμε, τώρα πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί”», δήλωσε για τον τρόπο που αντιμετώπισε το πρόβλημα της υγείας της.