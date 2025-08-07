Μάθιου ΜακΚόναχι: Ο λόγος που δεν πήρε τον ρόλο του «Τζακ» στον «Τιτανικό» – Η «θυσία» που του ζήτησε ο Κάμερον

Ο Μάθιου Μακόναχι είχε (σχεδόν) στο τσεπάκι του τον ρόλο του «Τζακ Ντόσον» της επικής ταινίας «Τιτανικός», αλλά σύμφωνα με το page six απέτυχε στην οντισιόν με τον σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον.

Το newsletter του δημοσιογράφου Μάθιου Μπελόνι, με τίτλο «What I’m Hearing», περιλαμβάνει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του αείμνηστου παραγωγού της ταινίας-φαινόμενο, Τζον Λαντάου, με τίτλο «The Bigger Picture», το οποίο εξηγεί τι συνέβη κατά τη διάρκεια της οντισιόν του Μάθιου Μακόναχι και έχασε τον εμβληματικό ρόλο – που αργότερα κέρδισε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και έσκισε στο box office.

«Τον φέραμε για να κάνει μια σκηνή με την Κέιτ [Γουίνσλετ]. Θέλεις να δεις αν υπάρχει χημεία, όχι μόνο πώς φαίνονται οι άνθρωποι στην ταινία, αλλά και πώς αλληλεπιδρούν», γράφει ο Τζον Λαντάου.

«Η Κέιτ εντυπωσιάστηκε από τον Μάθιου, την παρουσία και τη γοητεία του. Ο Μάθιου έκανε τη σκηνή με τη χαρακτηριστική νότια προφορά του», αναφέρει.

Όταν ο Μακόναχι, σήμερα 55 ετών, μίλησε με νότια προφορά, ο Κάμερον, φέρεται να του είπε: «Ήταν εξαιρετικό», αλλά πρόσθεσε: «Τώρα ας το δοκιμάσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο».

Ο Λάνταου ισχυρίζεται ότι ο Μακόναχι απάντησε κατηγορηματικά στον Κάμερον μετά το αίτημά του για αλλαγή προφοράς: «Όχι. Ήταν πολύ καλό. Ευχαριστώ», κάτι που του κόστισε τον ρόλο.

Και ο ρόλος πηγαίνει…

Το 2022, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης δήλωσε στο GQ ότι όταν ζήτησε από τον Ντι Κάπριο, που είναι πλέον 50 ετών, να διαβάσει το σενάριο, εκείνος αρνήθηκε.

Ωστόσο, όταν ο Κάμερον του είπε ότι αν δεν διάβαζε, δεν θα έπαιρνε τον ρόλο, ο Ντι Κάπριο δέχτηκε με δισταγμό να διαβάσει τις ατάκες και «έσκισε» στην οντισιόν.

«Η Κέιτ έλαμψε… ήταν σαν να άνοιξαν τα σύννεφα και μια ηλιαχτίδα να φώτισε τον Τζακ. Σκέφτηκα: “Εντάξει, αυτός είναι”».