O Μάθιου Πέρι, ο «Τσάντλερ» από τα «Φιλαράκια», είναι o τελευταίος διάσημος που χρησιμοποίησε το dating app Raya, ακολουθώντας τον Μπεν Άφλεκ. Όμως, ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε μπλεγμένος και σχεδόν κατηγορούμενος όταν δημοσιεύτηκε η συνομιλία του με μία 19χρονη…

Σύμφωνα με την New York Post, ο Μάθιου Πέρι σε βίντεο εμφανίζεται να συνομιλεί μέσω Facetime με μια 19χρονη κοπέλα, με την οποία είχε προηγουμένως είχε συνδεθεί στο dating app Raya. Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο TikTok από την ίδια την κοπέλα, που ονομάζεται Κέιτ Χάραλσον, η οποία μάλιστα ισχυρίζεται ότι η συνομιλία της με τον «Τσάντλερ» από τα «Φιλαράκια» έγινε τον Μάιο του περασμένου έτους.

Η 19χρονη όταν ανάρτησε το βίντεο από την συνομιλία της με τον Μάθιου Πέρι, έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα: «Όταν γίνεσαι match για πλάκα με τον Μάθιου Πέρι και μετά σε καλεί μέσω facetime για να παίξετε τις 20 ερωτήσεις». Στο βίντεο 16 δευτερολέπτων εμφανίζεται ο 51χρονος ηθοποιός να ρωτά χαμογελαστός τη νεαρή κοπέλα: «Το συνηθίζεις να παίζεις τόσο πολύ με τα μαλλιά σου;», ενώ η ίδια απαντάει «Φαντάζομαι πως ναι», ενώ στη συνέχεια τη ρώτησε αν ο ίδιος είναι «τόσο μεγάλος όσο ο μπαμπάς της».

Δείτε βίντεο:

Μιλώντας στην New York Post, η 20χρονη πλέον TikToker, που ζει στο Λος Άντζελες και εργάζεται ως personal assistant διασήμων, εξήγησε ότι στόχος της ήταν να δείξει πώς «ορισμένοι μεγαλύτεροι άνδρες στο Χόλιγουντ “εκμεταλλεύονται” πολύ νεαρότερες γυναίκες σε εφαρμογές γνωριμιών». Και πρόσθεσε: «Πολλοί άνθρωποι με κατηγορούν για bullying επειδή πόσταρα το βίντεο και αρχικά είναι αλήθεια ότι ένιωσα άσχημα. Την ίδια στιγμή όμως αισθάνομαι ότι πολλοί άνδρες στο Χόλιγουντ μιλάνε σε όλα αυτά τα νεαρά κορίτσια, και είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος».

Η κοπέλα ξεκαθάρισε εξαρχής πως καμία από τις ερωτήσεις που της έκανε ο Πέρι δεν ήταν σεξουαλικής φύσης, αλλά και πάλι αισθάνθηκε άβολα. «Δεν νομίζω ότι τον πείραζε [που ήμουν 19]. Ήταν περίεργο να μιλάω με κάποιον στην ηλικία του μπαμπά μου. Το ένιωθα λάθος, ιδίως επειδή ήξερε πόσων χρονών ήμουν», υποστηρίζοντας επίσης πως δεν συναντήθηκε ποτέ με τον Πέρι, παρότι ο σταρ της το είχε προτείνει.

Ο λόγος που αποφάσισε να σβήσει τελικά το βίντεο ήταν ότι θεωρεί τον Πέρι «καλό άνθρωπο», αν και όπως επισημαίνει «δεν είναι καθόλου ΟΚ κάποιοι μεγάλοι σε ηλικία άνδρες να μιλάνε σε τόσο νεαρά κορίτσια».

TikTok user who matched with Matthew Perry on Raya at age 19 speaks out https://t.co/l7XNxmfAy2 pic.twitter.com/04DsLvfEAg — New York Post (@nypost) May 6, 2021

H δημοσιοποίηση του βίντεο με τον Μάθιου Πέρι, αλλά και αυτό με τον Μπεν Άφλεκ, έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media, με πολλούς χρήστες να κατηγορούν τις νεαρές γυναίκες ότι έβγαλαν στη φόρα προσωπικές «συνομιλίες» χωρίς την άδεια των σταρ. Υπήρξαν βέβαια και χρήστες που υποστήριξαν τα κορίτσια, λέγοντας ότι υπήρχε λόγος για τη δημοσιοποίηση των βίντεο και ότι το μοτίβο των μεγαλύτερων σε ηλικία σταρ που προσεγγίζουν κοπέλες 19 και 20 χρονών στο συγκεκριμένο app είναι ανησυχητικό.

Δείτε αντιδράσεις στα social media:

Matthew Perry & Ben Affleck were two single men on a dating website. They were not going after women and harassing them. They were matched with women who requested to meet men around their age. I’m kinda Team Matt/Ben in this case. It’s far creepier to release the private videos. — Meredith Lee (@meralee727) May 7, 2021

Imagine be a skinny pretty twenty something Instagram girl and going on Raya expecting to date Chris Evans, Michael B Jordan or who ever the internet finds hot, to only be matched by Ben Affleck and Matthew Perry. pic.twitter.com/0WadUsogRl — LaErika_30 (@basiclegend0) May 5, 2021