Ματθαίος Γιαννούλης για απώλεια βάρους: Δεν μπορούσα άλλο να είναι 60 χρονών και να παίρνω τόσα χάπια

Τόσο «ταμπέλα» των πανηγυριών όσο και στη μεγάλη αλλαγή που αποφάσισε να κάνει στην εξωτερική του εμφάνιση αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ματθαίος Γιαννούλης.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε την Κυριακή (25.01.2026) στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, αποκαλύπτοντας ότι 60 του χρόνια είχε προβλήματα υγείας και για τον λόγο αυτόν αποφάσισε να χάσει κιλά.

«Σε ένα πανηγύρι που είχα πάει στη Χαλκίδα, πέρσι πήγε η Γλυκερία με τη Μελίνα Ασλανίδου. Πριν από πέντε έξι χρόνια στην Εύβοια, εκεί που είχα πάει να τραγουδήσω εγώ, την επόμενη χρονιά πήγε ο Γιώργος Μαργαρίτης. Όταν πήγε ο Μαργαρίτης το ονόμασαν συναυλία, όταν ήμουν εγώ το έλεγαν πανηγύρι. Όλα πανηγύρια είναι, όμως, γιατί είναι όλα χαρά», δήλωσε, αρχικά, ο γνωστός τραγουδιστής.

«Πολλές φορές δούλεψα σε μαγαζί και έμεινα απλήρωτος, όμως δεν έφυγα, γιατί ο δάσκαλος μου, ο Λευτέρης Πανταζής μου έλεγε το εξής: “ταμπέλα δεν κατεβάζεις ποτέ. Γιατί εσύ μπορεί να μένεις απλήρωτος και να το ξέρεις, ο κόσμος όμως δεν πρέπει να το μάθει”», δήλωσε ακόμα ο γνωστός τραγουδιστής.

Επίσης ο Ματθαίος Γιαννούλης μίλησε για τη μεγάλη απώλεια κιλών που κατάφερε να επιτύχει.

«Δεν μπορούσα άλλο να είναι 60 χρονών και να παίρνω τόσα χάπια. Χοληστερίνη, ζάχαρα, όλα τα ‘χα. Είχα κουραστεί να πηγαίνω στα μαγαζιά και να μην μπορώ να ντυθώ. Είχα κουραστεί να βγαίνω στην πίστα και να κουράζομαι. Εκτός αυτού, έχω μια όμορφη και νέα γυναίκα, δε θέλω να είναι έξω με έναν χοντρό και γέρο. Δεν φτάνει που την περνάω τόσα χρόνια, να είμαι και χοντρός; Δεν το θέλω», παραδέχθηκε, τέλος, ο Ματθαίος Γιαννούλης.