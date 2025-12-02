Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου, είτε σας αρέσει, είτε όχι, δεν είμαι αυτό που νομίζετε»

Μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και αναφέρθηκε στη σεξουαλικότητά του, διευκρινίζοντας ότι ο κόσμος έχει λανθασμένη γνώμη για το ζήτημα.

Ο γνωστός τραγουδιστής από την Κύπρο μίλησε στο podcast «Let’s Talk» και στον δημοσιογράφο Τάσο Ευαγγέλου και αναφέρθηκε εκτός από τον σεξουαλικό του προσανατολισμό και τόσο στην επιθυμία του να αποκτήσει και δεύτερο παιδί με τη σύζυγό του, Ιλάειρα Ζήση.

«Ούτε προέρχομαι από οικογένεια εκατομμυριούχων, ούτε έχουμε από αυτά που διαβάζω, ελικόπτερα, βίλες και δεν ξέρω τι άλλο», είπε αρχικά ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, μιλώντας για την οικονομική του κατάσταση.

«Είμαστε μαζί με την Ιλάειρα τέσσερα χρόνια και ακόμη κάποιοι δεν το πιστεύουν. Νομίζω πως έγινε όλο αυτό γιατί πίστευαν κάτι άλλο για εμένα. Ότι είμαι κάτι άλλο όσον αφορά τη σεξουαλική μου ταυτότητα, το λέω ειλικρινά για πρώτη φορά. Οι άντρες δεν κάνουν πεντικιούρ;», ξέσπασε στη συνέχεια για τη σεξουαλικότητά του.

«Και να ήμουνα δεν θα το έκρυβα, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να κάνω έναν γάμο εικονικό ενώπιον Θεού και ανθρώπων, να κοροϊδεύω τον ίδιο μου τον εαυτό. Η Ιλάειρα με έχει αποδεχθεί έτσι όπως είμαι, με έχει αγκαλιάσει. Ακόμα και τώρα διαβάζω κάτι σχόλια “έλα μωρέ γιατί δεν αποδέχεται τον εαυτό του να τελειώνουμε;”.

Τον εαυτό μου τον έχω αποδεχτεί. Είτε σας αρέσει είτε όχι, δεν είμαι αυτό που νομίζετε. Μια χαρά είμαι με την Ιλάειρα, θέλουμε να κάνουμε και δεύτερο μωρό», ξεκαθάρισε ακόμα.