Μαυρίκιος Μαυρικίου για Στέφανο Παπαδόπουλο: Δεν του επέβαλε κάποιος να τραγουδήσει Μαζωνάκη

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου έδωσε τη δική του απάντηση σχετικά με τον θόρυβο που προκλήθηκε από την πρόσφατη εμφάνισή του στην Κύπρο μαζί με τον Στέφανο Παπαδόπουλο, τον νεαρό καλλιτέχνη που κατήγγειλε τον Δεκέμβριο τον Γιώργο Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου εξήγησε πως στο πρόγραμμά του περιλαμβάνει εδώ και καιρό διάφορα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη και σε ένα από αυτά, συμμετείχε στην εμφάνισή του στη Λεμεσό και ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ο οποίος βρισκόταν δίπλα του στη σκηνή.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν του επέβαλε κάποιος με το ζόρι να τραγουδήσει ο Στέφανος, ούτε στην πρεμιέρα, ούτε πουθενά. Από εκεί και πέρα το ότι έπρεπε να λέγονται στο μαγαζί αυτά τα τραγούδια… ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένας κορυφαίος καλλιτέχνης, από τη στιγμή που έπρεπε κάποιος να το τραγουδήσει το τραγούδησα εγώ.

Ένιωσε ότι μάλλον δεν τον εκφράζει πλέον όλο αυτό και αποχώρησε. Εγώ απλά ήθελα να του δώσω την ευκαιρία να κάνει ένα άνοιγμα στην κυπριακή αγορά και να τραγουδήσει, από εκεί και πέρα δεν πήγαν τα πράγματα καλά. Το μαγαζί έκανε κάποιες κινήσεις από θέσεις μάρκετινγκ, και αυτό το καταλαβαίνω, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει ένα μαγαζί να γεμίσει. Δυστυχώς αυτή η συνεργασία σταματά άδοξα. Εγώ αν ήμουν στη θέση δεν θα την διέκοπτα αυτή τη συνεργασία».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας τη Δευτέρα (16.02.2026) τοποθετήθηκε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως ο Στέφανος Παπαδόπουλος «δεν πείθει κανέναν» με τις επιλογές του, τονίζοντας ότι από τη στιγμή που έχει καταγγείλει τον Γιώργο Μαζωνάκη, η απόφασή του να τραγουδήσει κομμάτι του δημιουργεί αντιφάσεις και δίνει την εντύπωση εκμετάλλευσης της δημοσιότητας.