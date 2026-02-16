Στέφανος Παπαδόπουλος: Τραγούδησε το «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζωνάκη στην Κύπρο – «Δεν πείθεις κανέναν πια» σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος ταξίδεψε στην Κύπρο για μια προγραμματισμένη εμφάνιση με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου. Ο νεαρός μουσικός επέλεξε να τραγουδήσει ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια του τραγουδιστή που κατήγγειλε για ανήθικες προτάσεις και ασελγή συμπεριφορά σε βάρος του. Πρόκειται για το «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο ερμήνευσε με τον δικό του τρόπο.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη και πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Οι επιλογές του μουσικού όμως προκαλούν συζητήσεις. Μετά την αφίσα του νυχτερινού κέντρου, η οποία παρέπεμπε και πάλι στον Γιώργο Μαζωνάκη, ήρθε η ερμηνεία τραγουδιού του από τον ίδιο. Η εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 εξασφάλισε πλάνα από τη μουσική βραδιά και στη συνέχεια υπήρξε συζήτηση στο πάνελ.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε on air. «Το παιδί αυτό μυαλό δεν έχει; Κάποιος δεν τον συμβουλεύει ότι: «Παιδιά, έχεις καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση έναν από τους τρεις σπουδαιότερους Έλληνες τραγουδιστές; Κι αν στο ‘κανε; Στο μπουντρούμι ο Μαζωνάκης». Να τον βρίσουμε όλοι τον Μαζωνάκη και καλά να του κάνουμε αν στο ‘κανε». Όμως, με αυτά που κάνεις, άμυαλε κύριε Στέφανε Παπαδόπουλε, δεν πείθεις κανέναν πια.

Ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να δουλέψει και καλά κάνει. Τραγουδάει ο άνθρωπος στην Κύπρο. Και πολύ καλά κάνει. Μαζί με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου. Επιλέγεις, για να δημιουργήσεις χιτ, να πεις ένα τραγούδι που τραγουδάει ο Γιώργος Μαζωνάκης, που υποτίθεται ότι σ’ έχει παρενοχλήσει σεξουαλικά; Και περιμένεις ο κόσμος να μην πει ότι όλο αυτό το κάνεις για να εκμεταλλευτείς τη φήμη ενός πολύ σπουδαίου, δημοφιλούς τραγουδιστή;

Πήγαινε κάνε αγόρι μου τη δουλίτσα σου, προσπάθησε να πείσεις στη δικαιοσύνη αν όντως σε έχει παρενοχλήσει ο Μαζωνάκης ότι έχεις δίκιο, να πάει ο Μαζωνάκης στη δικαιοσύνη να τον κρίνει» είπε ο παρουσιαστής σε έντονο ύφος.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε: «Εγώ, εγώ αν ήμουν Μαζωνάκης θα είχα εκνευριστεί για δύο λόγους. Πρώτον μουσικώς γιατί είναι θεόφαλτσος… Θα μου πείτε παίζει ρόλο; Παίζει ρόλο. Είναι και στα αυτιά κακουχία. Είναι λοιπόν μια κακούχια στα αυτιά, είναι και θεόφαλτσος ο άνθρωπος, τέλος πάντων. Αυτό όμως δεν είναι ποινικό κολάσιμο, να είσαι θεόφαλτσος. Κι άλλοι θεόφαλτσοι τραγουδάνε. Είδαμε και στο Just και στη Eurovision εχθές.

Το θέμα το δεύτερο είναι: θα εκνευριζόμουν γιατί υποτίθεται τον έχω παρενοχλήσει σεξουαλικά, του ‘χω δημιουργήσει κακές εικόνες, μαύρες εικόνες και ο άλλος, με έναν τραγουδιστή που θέλει να ξεχάσει τη συνεργασία επειδή πήγε να τον κακοποιήσει, τραγουδάει τα τραγούδια του; Είναι η απόδειξη του πώς ευτελίζεις ο ίδιος τη διαδικασία που εσύ ξεκίνησες.

Καταλαβαίνετε πώς ξεφτιλίζει ο ίδιος τον εαυτό του; Υποτίθεται αν σ’ έχει παρενοχλήσει κάποιος, δεν θες να τον δεις στα μάτια σου, δεν θες να τον θυμάσαι. Και πας και τραγουδάς το πιο εμβληματικό του τραγούδι; Πραγματικά τώρα, αλήθεια κύριε Παπαδόπουλε; Αλήθεια τώρα λέτε; Και θέλετε να πείσετε το δικαστήριο ότι όντως παρενοχληθήκατε σεξουαλικά; Πού μπορεί να παρενοχληθήκατε. Αλλά με αυτή τη λογική αδυνατίζετε τα όποια επιχειρήματά σας. Γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι τώρα τουλάχιστον εκμεταλλεύεστε το όνομα Γιώργος Μαζωνάκης ξεκάθαρα».