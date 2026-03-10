Μελίνα Κανά για την περιπέτεια υγείας που πέρασε: «Ποτέ δεν είσαι ίδιος μετά»

«Στόχος της τέχνης είναι να φτάνει στην ψυχή, να την θεραπεύει, να την απαλύνει και να την βοηθά. Εάν το έχω καταφέρει, είμαι πολύ χαρούμενη», εξομολογήθηκε η Μελίνα Κανά σε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε.

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» ήταν την Τρίτη (10.03.2026) η Μελίνα Κανά. Η γνωστή ερμηνεύτρια μίλησε για όλα στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν υπάρχει τυχαίο τραγούδι. Ήθελα να λέω καλά τραγούδια, δεν υπάρχει τίποτα άλλο για μένα. Διαλέγω τα τραγούδια σαν να είμαι εγώ ακροατής. Γνώμες ακούω από ανθρώπους που αγαπώ και εκτιμώ, είχα εμπιστοσύνη στην κρίση και την αισθητική τους. Αλλά νομίζω το τελικό ναι ή όχι θα το πω εγώ. Καλά τραγούδια υπάρχουν σε όλους τους χώρους του τραγουδιού.

Ήξερα βαθιά μέσα μου –και που δεν έχει αλλάξει– ότι πρωταγωνιστής στο έργο της ζωής μου είναι η ίδια η ζωή. Το σημαντικό είναι να δείχνουμε ότι είμαστε εκεί και όταν είμαστε εκεί είμαστε αποτελεσματικές. Στερήθηκα το παιδί μου, τους φίλους μου, τις διακοπές μου, αλλά είχα την ψυχραιμία και το θάρρος να λέω “δεν δουλεύω άλλο, πάω και ξεκουράζομαι, να γεμίσω τις μπαταρίες μου”», είπε η γνωστή ερμηνεύτρια.

Για την επιστροφή της μπροστά στο κοινό μετά την περιπέτεια της υγείας της, η Μελίνα Κανά ανέφερε: «Είχα αγωνία αν θα μπορώ να είμαι η ίδια. Ποτέ δεν είσαι ίδιος μετά από τέτοιες περιπέτειες. Κοιτάς να είσαι όσο το δυνατόν καλός γίνεται, γιατί περπατάμε στη ζωή αυτή, τρώμε τα χαστούκια μας, το θέμα είναι να σηκωθούμε. Προχώρα, μην σταματάς, μην το βάζεις κάτω, μην παραιτηθείς».