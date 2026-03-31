Metallica: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία που θα σταλούν τα εισιτήρια για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Οι Metallica επιστρέφουν στη χώρα μας μετά από 16 χρόνια
Οι James Hetfield και Robert Trujillo των Metallica / AP Photo / Mindaugas Kulbis

Σε λιγότερο από δύο μήνες οι θρύλοι της μέταλ μουσικής Metallica έρχονται στο γήπεδο του ΟΑΚΑ στην Αθήνα, στις 9 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της περιοδείας M72 World Tour. Τα εισιτήρια θα αποσταλούν από τη διοργανώτρια εταιρεία στις 14 Απριλίου μέσω email, στη διεύθυνση που χρησιμοποιήσατε κατά την αγορά.

Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και η εταιρεία παραγωγής ανακοίνωσε sold out. Όσοι πλέον επιθυμούν να είναι μεταξύ των 80.000 που θα δουν από κοντά τους Metallica θα πρέπει να καταφύγουν σε πλατφόρμες μεταπώλησης, όπου τα ποσά είναι εξωφρενικά, φτάνοντας έως και τα 4.650 ευρώ.

Οι θαυμαστές του του συγκροτήματος και από τότε το μεγάλο τους ερώτημα είναι πότε θα λάβουν τα εισιτήρια. Υπενθυμίζεται ότι όσοι κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση και να βρουν εισιτήριο, έχουν στην κατοχή τους ένα επιβεβαιωτικό email που ανέφερε πως τα εισιτήρια θα σταλούν «λίγες μέρες πριν τη συναυλία».

