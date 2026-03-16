Metallica: Παντρεύεται ξανά ο James Hetfield – Έκανε υποβρύχια πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Adriana Gillett

Ο 62χρονος James Hetfield των Metallica αποφάσισε να «δέσει» για πάντα τη ζωή του με τη σύντροφό του, Adriana Gillett, κάνοντας της μία πρωτότυπη πρόταση γάμου.

Ο frontman των Metallica έκανε υποβρύχια κατάδυση με την αγαπημένη του και ενώ βρίσκονταν στο βυθό της θάλασσας, περιτριγυρισμένοι από φαλαινοκαρχαρίες, έβγαλε ένα πλακάτ και της ζήτησε σε γάμο. Φυσικά, η Adriana Gillett απάντησε θετικά στην πρόταση του James Hetfield κι έτσι το ζευγάρι ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Η Adriana Gillett. μοιράστηκε τη στιγμή στον λογαριασμό της στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία τους, στην οποία φαίνονται να κολυμπάνε, φορώντας μάσκες κατάδυσης με αναπνευστήρα, με τον James Hetfield να κρατάει μια πινακίδα που έγραφε: «Adriana Gillett, θα με παντρευτείς;» κι εκείνη να δείχνει το σύμβολο του «like» με τον χέρι της.

«Η καλύτερη έκπληξη στο ταξίδι γενεθλίων. Κολύμπι με φαλαινοκαρχαρίες την Παρασκευή και 13 με την πιο μοναδική, ξεχωριστή και ρομαντική πρόταση γάμου που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ένας Ιχθύς. Σε μια θάλασσα γεμάτη ψάρια, πιάσαμε ο ένας τον άλλον. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που μας έφερες κοντά», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της.

Σημειώνεται ότι ο James Hetfield έχει κάνει έναν ακόμα γάμο κι υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τη σύζυγό του, Francesca Tomasi, το 2022, επικαλούμενος αγεφύρωτες διαφορές. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 1997 και έχει τρία παιδιά.

Ο τραγουδιστής των Metallica έκανε δεσμό με τη δημοσιογράφο που έγινε σχεδιάστρια μόδας, την Adriana Gillett, το 2023.