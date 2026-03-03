«Mike & Nick & Nick & Alice»: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας με τους Βινς Βον και Τζέιμς Μάρσντεν

Η Disney κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία της 20th Century Studios, «Mike & Nick & Nick & Alice», η οποία θα προβληθεί σύντομα στις πλατφόρμες Hulu και Disney+.

Το τρέιλερ δίνει μια πρώτη γεύση της ταινίας. Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική περιπέτεια-κωμωδία που ακολουθεί «δύο ανθρώπους του υποκόσμου και τη γυναίκα που αγαπούν, στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν στην πιο επικίνδυνη νύχτα της ζωής τους. Σαν να μην έφτανε αυτό, στην ιστορία προστίθεται και ένα απρόσμενο, «τρελό» συστατικό: μια μηχανή του χρόνου».

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Βινς Βον (Vince Vaughn), Τζέιμς Μάρσντεν (James Marsden), Έιζα Γκονζάλες (Eiza González), Κιθ Ντέιβιντ (Keith David), Τζίμι Τάτρο (Jimmy Tatro), Στίβεν Ρουτ (Stephen Root) και Λιούις Ταν (Lewis Tan).

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο ΜπενΝτέιβιντ Γκραμπίνσκι (BenDavid Grabinski), σε παραγωγή του ‘Αντριου Λαζάρ (Andrew Lazar) και με εκτελεστικούς παραγωγούς τους Ρίτσαρντ Μίντλετον (Richard Middleton) και Βανέσα Χάμφρεϊ (Vanessa Humphrey).

Η παγκόσμια πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στο Φεστιβάλ SXSW Film & TV 2026 στις 14 Μαρτίου, με την προβολή να φιλοξενείται στο ιστορικό Paramount Theatre του Όστιν στο Τέξας. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου μέσω Hulu και Hulu on Disney+ στις Ηνωμένες Πολιτείες και του Disney+ στον υπόλοιπο κόσμο.