Mike: Σοβαρό τροχαίο για τον Έλληνα ράπερ – Η ανακοίνωση στα social media

Μία πολύ δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ράπερ Mike την Πέμπτη (06.08.2026), καθώς όπως έγραψε στο Instagram είχε ένα τροχαίο ατύχημα το οποίο για ένα διάστημα δεν του επιτρέπει να εργαστεί.

Ο Mike ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι είχε τροχαίο ατύχημα και θα χρειαστεί να απέχει από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάστασή του. Ωστόσο ο νεαρός καλλιτέχνης δε μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες για τι ακριβώς του συνέβη.

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«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος που είχα, δεν θα μπορέσω να εργαστώ για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάστασή μου.

Ζητώ την κατανόησή σας και σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την υπομονή σας. Θα σας ενημερώσω μόλις είμαι σε θέση να επιστρέψω», έγραψε στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram ο Mike.