Μιμή Ντενίση: Μετάνιωσα που δεν απέκτησα άλλα παιδιά, γιατί το “τέρας” η Μαριτίνα με εμπόδισε

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Μιμή Ντενίση και μίλησε τόσο για την απόφασή της να μην αποκτήσει περισσότερα παιδιά, με την υιοθεσία της Μαριτίνας, όσο και τις σκηνές ζηλοτυπίας που της κάνει η κόρη της.

Η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα ήταν καλεσμένη στο vidcast των Rainbow Mermaids και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Μάλιστα, η Μιμή Ντενίση παραδέχτηκε ότι είναι αυστηρή με τον εαυτό της και πολύ πειθαρχημένη.

Για τη μητρότητα εξομολογήθηκε: «Μετάνιωσα (σ.σ. που δεν απέκτησα άλλα παιδιά), γιατί αυτό το “τέρας” η Μαριτίνα με εμπόδισε. Θα είχα κι άλλα παιδιά. Τότε μπορούσα και να κάνω παιδί και να υιοθετήσω. Μου έλεγε “όχι, όχι, δεν θέλω να έχω αδέρφια”. Είναι πάρα πολύ ζηλιάρα και κτητική η κόρη μου και τώρα. Εμένα με ζηλεύει ανεξαρτήτως παιδιών. Με ζηλεύει έτσι κι αλλιώς. Με ρωτάει “Πού ήσουν; Γιατί άργησες;”. Της λέω “Εσύ τι είσαι; Η πεθερά μου και με περιμένεις πίσω από την πόρτα;”. Αν βάλω κάτι μίνι μου λέει “Πού πας έτσι μητέρα γυναίκα; Είναι πολύ μίνι το φουστάνι σου”. Της λέω “όσο τα πόδια μου είναι καλά, θα τα φοράω τόσο μίνι. Μόλις χαλάσουν, δεν θα φοράω”».

«Είναι πιο συντηρητική από εμένα η Μαριτίνα. Εκτός από συντηρητική – που εγώ δεν είμαι καθόλου ζηλιάρα – είναι και πάρα πολύ ζηλιάρα. Και με τη βοηθό μου να πάω εκδρομή και να λείπω, όσο είναι σπίτι, λέει “γιατί δεν πήρες εμένα;”. Την αγαπάω πάρα πολύ. Θυμάμαι σε εποχές σχολείου που έκαναν bullying και της είχαν πει ότι δεν έχει μπαμπά, είχε πει “εγώ έχω μαμπά, μαμά και μπαμπά”», πρόσθεσε η Μιμή Ντενίση.

«Το πιο αστείο με τη Μαριτίνα ήταν που ένα βράδυ μετά την πρόβα… η Δραγούμη και ο Τσιμιτσέλης κι αυτοί που με παράσυραν, μου λένε “Πάμε σ’ ένα μπαρ για λίγο”. Λέω “Δεν μπορώ, έχω πει στη Μαριτίνα θα γυρίσω”. “Έλα μωρέ, πάμε για λίγο”, “Δεν σε παρεξηγεί”. Πάω στο μπαρ… Δηλαδή κρύβομαι εγώ απ’ τη Μαριτίνα, αντί να κρύβεται η Μαριτίνα από μένα…

Πάμε στο μπαρ και κάποιος το ανέβασε και εγώ δεν της είπα τίποτα, ότι βγήκα. Γυρνάω στο σπίτι και με περίμενε πίσω απ’ την πόρτα και μου λέει: “Πού ήσουνα; Πες μου πού ήσουνα!”. Λέω “Πουθενά. Στην πρόβα”. Και μου λέει: “Στην πρόβα; Κοίτα εδώ!”. Και με βρήκε. Τέτοιες σκηνές μου κάνει», δήλωσε στη συνέχεια η Μιμή Ντενίση.

Επίσης, η Μιμή Ντενίση εξομολογήθηκε ότι είναι αυστηρή με την εικόνα και της και στερείται το φαγητό για να διατηρεί το σώμα της σε καλή φόρμα.

«Εγώ από μικρή μέχρι τώρα, ποτέ δεν βλέπω τον εαυτό μου και να λέω “καλή είμαι”. Πάντα γκρινιάζω. Μπορεί να μου πει η φίλη μου “τι ωραία είσαι”, λέω “όχι, δεν είναι καλό αυτό στα μαλλιά μου σήμερα, αυτό είναι έτσι, το άλλο είναι αλλιώς”. Είμαι αυστηρή με την εικόνα μου. Όχι προς το να γίνουμε τέλειες, γιατί τελειότητα δεν υπάρχει. Αλλά μ’ αρέσει ο άνθρωπος να φροντίζει τον εαυτό του. Δηλαδή δεν τρώω τόσο που θα ήθελα. Γιατί μ’ αρέσει να διατηρούμαι. Θα ήθελα να φάω πολλές πατάτες τηγανητές», δήλωσε.

«Είμαι πολύ πειθαρχημένη σ’ αυτό. Δεν μου αρέσει η υπερβολή, δε μου αρέσει να βλέπω γυναίκα που το έχουν παρακάνει με τις πλαστικές. Δεν είναι ωραία η υπερβολή. Το λίγο, μ’ αρέσει. Δηλαδή το μάτι μου άμα χαλάσει κι άλλο, θα το φτιάξω. Το κάποιος που η μύτη του είναι περίεργη, θα τη φτιάξει. Το να κάνει διπλοσάγονο, να το φτιάξει. Δεν μπορώ το… πολύ, την παραμόρφωση», είπε ακόμα.

Στη συνέχεια περιέγραψε μία απίστευτη ιστορία με ένα γύρισμα με τον Στράτο Τζώρτζογλου, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ εξαιτίας μερικών… αγελάδων.

«Ήταν απ’ τα πιο αστεία γυρίσματα! Είχαμε πάει με τον Στράτο Τζώρτζογλου για το Mega, για το «Στη σκιά του πολέμου», κοντά στις Πρέσπες. Και ήταν ένα λιβάδι που ήταν πάρα πολλές αγελάδες. Οι οποίες ήταν πάρα πολύ ήσυχες μέχρι ν’ αρχίσει το γύρισμα. Μόλις άρχισε το γύρισμα, που είχαμε μια ερωτική σκηνή που μίλαγα εγώ έτσι με γλυκιά φωνή και έλεγα “Στράτο”, ξέρω ‘γω πώς τον λέγανε, διάφορα ερωτικά. Μόλις έλεγα τη φράση ακουγόταν “μουουου” από την αγελάδα. Λοιπόν, σταμάταγα. Μία φορά, δεν γέλασα. Ξαναλέω, ας πούμε, “Στράτο σ’ αγαπώ” πάλι “μουουου”. Ξανασταματάω. Ξαναρχίζω. Αυτό έγινε 40 φορές!

Το είχε κρατήσει το Mega γιατί στα 4-5 πρώτα ήμουνα σοβαρή. Μετά διαλύθηκα. Πριν να κάνει η αγελάδα, ξεκαρδιζόμουνα, εγώ έπεφτα πάνω στο τραπέζι και έλεγα “Δεν μπορώ, δεν μπορώ”. Δεν την κάναμε ποτέ τη σκηνή», περιέγραψε.

Στην ίδια συνέντευξη η γνωστή ηθοποιός παραδέχτηκε ότι της αρέσει να πηγαίνει σε υπαίθριες αγορές.

«Πηγαίνω στη λαϊκή, μου αρέσει. Λατρεύω τη λαϊκή και γενικά τα ανοιχτά παζάρια. Μ’ αρέσουν οι αγορές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχουνε φρούτα, λαχανικά…»., είπε η Μιμή Ντενίση.

Παράλληλα, περιέγραψε και κάποιες συνομιλίες που κάνει με τους ανθρώπους που συναντάει στις λαϊκές αγορές.

Τέλος, παραδέχτηκε ότι δεν της αρέσουν όλες οι δουλειές του σπιτιού, αλλά λατρεύει το μαγείρεμα και την κηπουργική.

«Αγαπάω πολύ τη μαγειρική. Κυρίως τη ζαχαροπλαστική. Που μ’ αρέσει πολύ να κάνω γλυκά, χωρίς να τα τρώω όμως», είπε.

«Η Αργυρώ (σ.σ. Μπαρμπαρίγου) λέει ότι κάνω την πιο ωραία τάρτα τατέν που ‘χει φάει. Έχω κάνει για την Αργυρώ, σκέψου θράσος! Σημειωτέον ότι μου παραγγέλνουν. Η Δραγούμη με παίρνει και μου λέει “μπορείς να μου κάνεις μια τάρτα τατέν;”. Της λέω “δεν ξέρω γιατί είναι δύσκολο, εξαρτάται πώς θα πετύχει”. Μ’ αρέσει πολύ η ζαχαροπλαστική, με ξεκουράζει. Μ’ αρέσει πολύ το τραπέζι, να ‘χω διαφορετικά τραπεζομάντηλα, πιάτα, αυτά, η διακόσμηση», πρόσθεσε η Μιμή Ντενίση.

«Δεν μ’ αρέσει να σκουπίζω και τέτοια, καθόλου. Και μ’ αρέσει πολύ ο κήπος. Τρελαίνομαι με τον κήπο», κατέληξε η Μιμή Ντενίση.