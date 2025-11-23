Μίνα Αρναούτη για την υπόθεση Παντελίδη: «Οι επιθέσεις και οι απειλές που δέχομαι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή μου»

Η Μίνα Αρναούτη περνά στην αντεπίθεση και δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά, μετά τη νέα διασπορά ψευδών και παραποιημένων πληροφοριών – όπως επισημαίνει – για την υπόθεση Παντελίδη. Υπενθυμίζεται πως τη νύχτα που σκοτώθηκε ο Παντελής Παντελίδης, η ίδια ήταν μέσα στο μοιραίο τζιπ και τραυματίστηκε σοβαρά.

Η Μίνα Αρναούτη υποβλήθηκε σε 17 χειρουργεία και κατάφερε με τεράστια προσπάθεια να σταθεί ξανά στα πόδια της. Η ίδια τονίζει πως σε αντίθεση με τα όσα υποστηρίζει ο Απόστολος Λύτρας, που εκπροσωπεί την οικογένεια του αδικοχαμένου τραγουδιστή, η υπόθεση έχει κριθεί από τη δικαιοσύνη. Τονίζει όμως, πως κάθε φορά που το δυστύχημα που είχε ο Παντελής Παντελίδης επιστρέφει στην επικαιρότητα, η ίδια δέχεται απειλές και ύβρεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σπύρος Μαρτίκας είχε ισχυριστεί προ ημερών στο Live News, πως τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έταζαν επενδύσεις στο καζίνο Λουτρακίου, «έφαγαν» 250.000 από τον Παντελή Παντελίδη τη νύχτα που σκοτώθηκε. Η Μίνα Αρναούτη απέφυγε να πάρει θέση. Κάποιοι όμως, άρχισαν όπως λέει να την στοχοποιούν, με μια σειρά από απειλητικά μηνύματα.

Σε ανάρτησή της, η Μίνα Αρναούτη αναφέρει: «Με αφορμή τη νέα διασπορά ψευδών και παραποιημένων πληροφοριών γύρω από μια υπόθεση που έχει οριστικά κριθεί από τη Δικαιοσύνη, δηλώνω ότι θα κινηθώ νομικά προς κάθε κατεύθυνση. Οι επιθέσεις και οι απειλές που δέχομαι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή μου και δεν θα γίνουν πλέον ανεκτές».

Επισύναψε μάλιστα ένα από αυτά τα μηνύματα που της έχουν προκαλέσει ανησυχία. Στο παρελθόν η Μίνα Αρναούτη είχε αναφέρει ότι παρά τις χειρουργικές επεμβάσεις που έκανε, η υγεία της δεν αποκαταστάθηκε πλήρως. «Δεν μπορώ να κάτσω όρθια πολλές ώρες, ούτε μπορώ να κάτσω μπροστά σε έναν υπολογιστή 8 ώρες» είχε πει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον εμφανίζεται αποφασισμένη να μην επιτρέψει άλλη στοχοποίηση και να προστατεύσει τον εαυτό της μετά από χρόνια συναισθηματικής και σωματικής ταλαιπωρίας.

Με αφορμή τη νέα διασπορά ψευδών και παραποιημένων πληροφοριών γύρω από μια υπόθεση που έχει οριστικά κριθεί από τη Δικαιοσύνη, δηλώνω ότι θα κινηθώ νομικά προς κάθε κατεύθυνση. Οι επιθέσεις και οι απειλές που δέχομαι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή μου και δεν θα γίνουν πλέον ανεκτές. pic.twitter.com/80Acs570vH — Μίνα Αρναούτη (@minaarnaouti) November 21, 2025

Για το δυστύχημα του Παντελίδη Παντελίδη, η Μίνα Αρναούτη είχε αναφέρει σε συνέντευξή της, πως ο τραγουδιστής δεν φαινόταν μεθυσμένος όταν έπιασε το τιμόνι του τζιπ του. «Ιερόδουλη να ήμουν δεν δικαιούμαι εφόσον μπήκα σε ένα αμάξι αποζημίωση;» είχε πει χαρακτηριστικά στην ίδια συνέντευξη.