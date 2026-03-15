Μίνως Μάτσας: «Έχω πάρει τεράστια μαθήματα από τα παιδιά μου»

Ο Μίνως Μάτσας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και τον Νίκο Συρίγο, όπου ο συνθέτης και στιχουργός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τα παιδιά του.

«Η μουσική έπαιζε τον πιο σημαντικό ρόλο. Αυτή τη στιγμή είναι τα παιδιά μου και η μουσική μου, άρα μοιράζομαι τον πρώτο ρόλο στη ζωή μου», είπε αρχικά ο Μίνως Μάτσας.

Ο Μίνως Μάτσας είπε στη συνέχεια: «Η μουσική είναι το άπαν, αλλά η αγάπη για τα παιδάκια μου δεν μπορώ να πω ότι δεν μου έχει αφαιρέσει την αγάπη μου για τη μουσική. Οπότε έχουν πάρει τον πρώτο ρόλο.

Τους δίνω όλη μου την αγάπη, είμαι παρών στην καθημερινότητά τους, είμαι δίπλα τους, τα στηρίζω. Θεωρώ ότι είμαι ο καλύτερος πατέρας του κόσμου. Έχω πάρει τεράστια μαθήματα από τα παιδιά μου, γιατί αν είσαι ανοιχτός για να μάθεις, είναι η απόλυτη πηγή γνώσης.

Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα από τα παιδιά μου είναι η καταπολέμηση του εγωισμού. Πια δεν μπορείς να είσαι όπως ήσουνα πριν. Πρέπει να μειώνεις τον εγωισμό σου όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί ο εγωισμός είναι ένας κακός σύμβουλος.

Είμαι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν έχω κρατήσει κακία σε άλλους, γιατί ξέρεις όταν έχεις μέσα σου πράγματα απωθημένα και τα λοιπά, νομίζω δυσκολεύεις τη ζωή σου. Οπότε εγώ έχω απαλλαχθεί».