Μίνως Μάτσας: Σπάνια φωτογραφία με τα δίδυμα παιδιά του – «Η ομάδα είναι έτοιμη» έγραψε στο περιθώριο της διαμάχης με την Όλγα Κεφαλογιάννη

Όλγα Κεφαλογιάννη και Μίνως Μάτσας είχαν βρεθεί στα δικαστήρια μετά τον χωρισμό τους, με κεντρικό ζήτημα την επιμέλεια των δίδυμων παιδιών τους. Αυτά, συνεχίζουν να περνούν χρόνο και με τους δύο γονείς τους, με μια σειρά από δηλώσεις και κινήσεις στρατηγικής τους τελευταίους μήνες, να προκαλούν σχόλια και συζητήσεις.

Μίνως Μάτσας και Όλγα Κεφαλογιάννη επαναλαμβάνουν πως στόχους τους, πίσω από τις κινήσεις που κάνουν είναι το καλό των δίδυμων παιδιών τους. Σπάνια δημοσιεύουν φωτογραφίες τους. Την Κυριακή 1η Μαρτίου, το έκανε ο συνθέτης και στιχουργός, με μια άκρως τρυφερή ανάρτηση, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται να κάθεται στο πιάνο έχοντας μαζί τα δίδυμα παιδιά του. «Η ομάδα είναι έτοιμη! Φέτος έχω και βοηθούς!» έγραψε ο Μίνωας Μάτσας στη λεζάντα της ανάρτησης. Η εν λόγω φωτογραφία φαίνεται πως τραβήχτηκε στο «Vox», καθώς στις 2 και στις 16 Μαρτίου ο Μίνωας Μάτσας θα πραγματοποιήσει δύο μουσικές εμφανίσεις.

Όλα αυτά στον απόηχο συνέντευξης που παραχώρησε η Όλγα Κεφαλογιάννη στην εφημερίδα Real, δηλώνοντας πως «για ζητήματα που αφορούν τα παιδιά, δεν πρόκειται να μπω σε δημόσια αντιδικία».

Τον περασμένο Νοέμβριο, η δικαιοσύνη αποφάσισε την πλήρη συνεπιμέλεια των παιδιών από τους γονείς τους με εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής τους.

Η επίμαχη διάταξη που ψηφίστηκε όμως έδινε τη δυνατότητα μεταρρύθμισης μιας απόφασης πρωτοδικείου για τη συνεπιμέλεια των παιδιών πριν γίνει η δίκη στο εφετείο. Μετά την απόσυρση της αγωγής που είχε καταθέσει κατά του πρώην συζύγου της, η Όλγα Κεφαλογιάννη αναμένει την εκδίκαση της υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.