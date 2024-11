Μιθριδάτης: Πέθανε ο πατέρας του και ο μουσικός τον αποχαιρετά με ένα συγκινητικό μήνυμα

Ο Μιθριδάτης αποχαιρετά τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε, τον στήριξε και τον καθοδήγησε στα εύκολα και τα δύσκολα. Ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή και ο μουσικός τον αποχαιρετά.

Ο Μιθριδάτης αποχαιρετά τον πατέρα του με μια ανάρτηση γεμάτη συναισθήματα. Ο μουσικός μοιράστηκε μερικές παλιές φωτογραφίες, με τον πατέρα του και έγραψε λέξεις βγαλμένες από την ψυχή του. «Περήφανος πάντα που σε είχα πατέρα! Να σου πω επίσης πως, μεταξύ μας… είμαστε εντάξει, μπαμπά» γράφει μεταξύ άλλων.

Εκμυστηρεύτηκε ότι δεν είχαν κάποια άλυτη διαφορά ή κάποια εκκρεμότητα τη στιγμή που πέθανε. «Φάδερ! Θυμάμαι να μου λες, πως όταν οι άνθρωποι δεν προσφέρουν πια, πρέπει να «αποχωρούν», για να μην βαραίνουν την Γη. Και αλίμονο, για μία τελευταία φορά έπρεπε να είσαι συνεπής και τα λόγια σου να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα με τις πράξεις σου. Δεν έχει σημασία αν οι υπόλοιποι πιστεύαμε πως πάντα πρόσφερες, με κάθε τρόπο.

Σημασία έχει εσύ τι πίστευες και εσύ τι ήθελες. Και πάντα ό,τι ήθελες το έκανες. Έζησες μια γεμάτη, υπέροχη ζωή, όπως την ήθελες. Με την υπέροχη γυναίκα που ήθελες. Με τα παιδιά που ήθελες. Αυτό που ήθελες. Αυτό που με έμαθες κι εμένα, ανάμεσα στα άπειρα.

Να ζω την ζωή που θέλω, όπως την θέλω. Με βοήθησες να σκαρφαλώνω ψηλά στην ζωή και με κρατούσες να μην πέσω. (Βλέπε φωτό) Οπότε, μόνο ευχαριστώ έχω να σου πω για ό,τι μου έδωσες, ό,τι μου έμαθες και που με έκανες άνθρωπο της προκοπής».

«Περήφανος πάντα που σε είχα πατέρα! Να σου πω επίσης πως, μεταξύ μας… είμαστε εντάξει, μπαμπά. Δεν έχουμε εκκρεμότητες. Δεν έχουμε άλυτες διαφορές, δεν έχουμε ανείπωτα και οφειλούμενα. Να μην έχεις καμία ανησυχία το λοιπόν. Από μένα έχεις το OK. Έχεις το πράσινο φως. Είσαι ελεύθερος πια και μην σε νοιάζει τίποτα. Off you go, dude! Εγώ όταν θα σε χρειάζομαι, θα σφυρίζω το συνθηματικό μας! Ξέρεις εσύ!».