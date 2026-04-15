Lifestyle

Μιχάλης Μητρούσης: Είχα τότε κατάθλιψη, την ξεπέρασα όταν πήγα και έπαιξα ποδόσφαιρο στον Άρη

Ο Μιχάλης Μητρούσης αναφέρθηκε σε ένα από τα δυσκολότερα κεφάλαια της ζωής του, που άνοιξε όταν βρισκόταν σε νεαρή ηλικία
Μιχάλης Μητρούσης
Μιχάλης Μητρούσης / NDP PHOTO

«Αυτό ήταν που με έσωσε», είπε ο Μιχάλης Μητρούσης, αναφερόμενος στη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη.

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» ήταν το βράδυ της Τρίτης του Πάσχα ο Μιχάλης Μητρούσης, για μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη με την Αθηναϊδα Νέγκα. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη. 

«Στα 13-14, ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο κι εγώ ήμουν μόνος και αβοήθητος», είπε αρχικά ο Μιχάλης Μητρούσης μπροστά στην κάμερα της εκπομπής.

Ο ηθοποιός πρόσθεσε στη συνέχεια: «Η μάνα μου δούλευε, κι εγώ δούλευα, πουλούσα εφημερίδες, με είχε πιάσει μια μελαγχολία και μετά ανακάλυψα ότι ήταν κατάθλιψη. Το ξεπέρασα όταν πήγα κι έπαιξα ποδόσφαιρο στην ομάδα του Άρη. Και αυτό με έσωσε!».

Όλα αυτά ένα και πλέον χρόνο μετά το τροχαίο του ηθοποιού, τον Δεκέμβριο του 2024. Ο ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης οδηγούσε τη μηχανή του στη λεωφόρο Συγγρού όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που άλλαξε λωρίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να υποστεί κάταγμα περόνης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
246
106
70
68
66
Newsit logo
Newsit logo