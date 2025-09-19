Μόνικα Μπελούτσι και Τιμ Μπάρτον ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους

Η πανέμορφη ιταλίδα σταρ Μόνικα Μπελούτσι και ο διάσημος Αμερικανός σκηνοθέτης και παραγωγός Τιμ Μπάρτον ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους. Το ζευγάρι αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους και το ανακοίνωσαν με μία λιτή ανακοίνωση, σήμερα (19.09.2025).

Μόνικα Μπελούτσι και Τιμ Μπάρτον, που ήταν μαζί τα τελευταία τρία χρόνια, ανακοίνωσαν με κοινή δήλωση στο AFP ότι βάζουν τέλος στη σχέση τους, όπως μεταδίδει το BFMTV.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με αμοιβαίο σεβασμό και πολλή αγάπη, η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να χωρίσουν», ανέφεραν οι δύο σταρ στην κοινή τους δήλωση.

Τον περασμένο Ιούλιο το ζευγάρι πόζαρε μαζί στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Giffoni, στην Ιταλία.

Οι δυο τους συνεργάστηκαν στην ταινία του Μπάρτον, Beetlejuice Beetlejuice, στην οποία η Μπελούτσι πρωταγωνιστεί μαζί με τη Γουινόνα Ράιντερ και την Τζένα Ορτέγκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης και η Ιταλίδα σταρ είχαν συναντηθεί στο φεστιβάλ Lumière της Λυών της Γαλλίας το 2022. Ο Τιμ Μπάρτον είχε λάβει το βραβείο Lumière από τα χέρια της Μπελούτσι.

«Εγώ αγαπώ τον Τιμ. Και σέβομαι πάρα πολύ τον Τιμ Μπάρτον. Πρώτα απ’ όλα, είμαι πολύ χαρούμενη που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Είναι μια από αυτές τις συναντήσεις που συμβαίνουν σπάνια στη ζωή», δήλωσε τότε η Μόνικα Μπελούτσι στο περιοδικό Marie-Claire.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

Η 60χρονη ηθοποιός, είχε δημοσιεύσει μια γλυκιά φωτογραφία τους από το εν λόγο event, με τον Μπάρντον να της δίνει ένα τρυφερό φιλί στο κεφάλι.