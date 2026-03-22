Μπάμπης Λαζαρίδης: Δεν ήξερα ότι η μητέρα μου, Αγγελική Ηλιάδη, θα μιλήσει για την κακοποίηση και σοκαρίστηκα

Πριν από 21 χρόνια η Αγγελική Ηλιάδη και ο Μπάμπης Λαζαρίδης απέκτησαν τον γιο τους, στον οποίο έδωσαν το όνομα του πατέρα του. Ο Μπάμπης Λαζαρίδης σήμερα ασχολείται με το μόντελινγκ και σχολίασε την πρόσφατη αποκάλυψη της μητέρας του ότι κακοποιούταν από τον τότε σύντροφό της.

Ο νεαρός Μπάμπης Λαζαρίδης μίλησε την Κυριακή (22.03.2026) στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και αναφέρθηκε στη σχέση με την Αγγελική Ηλιάδη, τονίζοντας ότι τη στηρίζει στο 100% σε όλα. Ταυτόχρονα, εξομολογήθηκε ότι την σόκαρε η συγκλονιστική εξομολόγηση που έκανε, καθώς δεν γνώριζε ότι θα μιλήσει δημόσια για την κακοποίηση.

«Περνάμε πολύ όμορφα μαζί, νιώθω μέλος του team της και προσπαθώ να είμαι παντού μαζί της πια. Εγώ ήδη τα ξέρω όλα αυτά που είπε και πραγματικά νιώθω περήφανος για εκείνη, που τα έβγαλε από μέσα της και την υποστηρίζω 100% πάντα, σε ό,τι κάνει. Δεν είχα ιδέα ότι θα τα πει αυτά, σοκαρίστηκα λίγο.

Τα έχω ξανά ακούσει βέβαια, όταν ήμασταν μόνοι μας. Δεν περίμενα να της βγουν όλα αυτά αλλά πάντα την υποστηρίζω την μητέρα μου σε ό,τι κάνει στη ζωή της», είπε αρχικά ο Μπάμπης Λαζαρίδης.

«Όταν μαθαίνεις αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να νιώθεις ωραία αλλά υποστηρίζω την μητέρα μου στο full. Πάντα θα είμαι εδώ για εκείνη, ότι και να γίνει. Έχω πάρει πολλή αγάπη από τον κόσμο κι ευχαριστώ γι’ αυτό. Χάρηκα που βλέπω ότι ο κόσμος υποστηρίζει την μητέρα μου. Σίγουρα υπάρχουν κι άνθρωποι που δεν την υποστηρίζουν την άποψή της, λογικό είναι ο καθένας έχει την άποψή του», πρόσθεσε.

«Γενικά δεν μιλάω με την άλλη πλευρά, καθόλου. Απλά δεν έχει τύχει. Με τον αδερφό μου δεν μιλάμε, όχι για κάποιο λόγο απλά δεν έχει τύχει. Μεγαλώσαμε χωριστά. Δεν έχω δει τι έχει πει για την μητέρα μου, δεν ασχολούμαι καθόλου. Ζω την ζωή μου, δεν ασχολούμαι εγώ με όλο αυτό», αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Με τον Μπάμπη Λαζαρίδη ήμουν αρκετά περιορισμένη. Και δυστυχώς βίωνα μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήτανε μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν 5 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου.

Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους, αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μία απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ, έτσι, πολύ πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ξέρεις, ήμουνα ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί ξέρουνε πώς γίνεται αυτό, σιγά – σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, σε ένα κλουβί, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», είχε εξομολογηθεί μεταξύ άλλων η Αγγελική Ηλιάδη στην Ελίνα Παπίλα.