Μπάμπης Λαζαρίδης: «Είχε τρία παιδιά μαζί με το δικό μου» λέει πρώην σύντροφος του δολοφονημένου επιχειρηματία

Στον απόηχο της συνέντευξης που παραχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη στο podcast «Unblock» και τις συζητήσεις που πυροδότησαν οι καταγγελίες της, η πρώην σύντροφος και μητέρα του πρώτου παιδιού που είχε αποκτήσει ο Μπάμπης Λαζαρίδης, αποφάσισε να λύσει τη σιωπή της. Δήλωσε ενοχλημένη τόσο για τους ισχυρισμούς ορισμένων για τον δολοφονημένο επιχειρηματία, όσο και για το γεγονός πως κάποιοι ξεχνούν πως εκείνη είχε φέρει στον κόσμο το πρώτο παιδί του.

Με δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η πρώην σύντροφος του επιχειρηματία τάχθηκε κατά της κακοποίησης, χωρίς αστερίσκους. «Όλοι ξέρουμε ποιος και τι ήταν ο Μπάμπης Λαζαρίδης» είπε μεταξύ άλλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνέχισε λέγοντας πως: «Δεν θεωρώ σωστό μετά από 17 χρόνια να βγαίνουν και να μιλάνε για εκείνον, ενώ είναι νεκρός και δεν αναφέρομαι μόνο στην Αγγελική Ηλιάδη. Είμαι κατά της κακοποίησης.

Ενοχλεί το παιδί μου και εμένα, όταν δεν γίνεται ποτέ αναφορά στο πρώτο παιδί του Μπάμπη. Ο Μπάμπης είχε τρία παιδιά, μαζί με το δικό μου. Για εμένα, όλο αυτό το θέμα έχει τελειώσει».

Η Πόπη Μαλλιωτάκη, η οποία επίσης είχε αποκτήσει παιδί με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, ανέφερε το πρωί της Πέμπτης (19-03-2026) σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Happy Day», πως δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν ευσταθούν τα όσα ανέφερε η Αγγελική Ηλιάδη. Η ίδια, όπως είπε, δεν ανεχόταν ποτέ κακοποιητικές συμπεριφορές σε σχέσεις της.

Η συνέντευξη που έδωσε η Αγγελική Ηλιάδη στο podcast «Unblock» και οι αναφορές της τραγουδίστριας σε σωματική και ψυχολογική κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, ήταν όπως λέει η αδερφή του επιχειρηματία ακόμα «μια μαχαιριά στην καρδιά της». Έκανε λόγο για μια μεγάλη αδικία, τη στιγμή που ο αδερφός της δεν βρίσκεται στη ζωή για να δώσει απαντήσεις και να υπερασπιστεί τον εαυτό του.