Μπάμπης Λαζαρίδης για Αγγελική Ηλιάδη: Μου τα έχει πει όλα η μητέρα μου, δεν μου έλειψε η πατρική φιγούρα

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» του Mega, στον απόηχο των δηλώσεων που έκανε η μητέρα του, Αγγελική Ηλιάδη, περί κακοποίησή της από τον δολοφονημένο πατέρα του. Ο 20χρονος ανέφερε πως γνωρίζει τα πάντα, χωρίς πάντως να επεκταθεί. Πρόσθεσε πως δεν του έλειψε η πατρική φιγούρα, επειδή – όπως ανέφερε – έκαναν πολύ καλή δουλειά, οι στενοί συγγενείς που βρίσκονταν πάντα στο πλευρό του.

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης έμεινε ορφανός από πατέρα το 2008. Η Αγγελική Ηλιάδη βρισκόταν διαρκώς δίπλα του, σε εκείνα τα τόσα «εύθραυστα» χρόνια και φρόντιζε να μεγαλώσει σωστά. Δήλωσε πως την θαυμάζει κυρίως για το γεγονός πως μεγάλωσε μόνη, δύο παιδιά. Η τραγουδίστρια είχε αποκτήσει και δεύτερο γιο από την σχέση της με τον Σάββα Γκέντσογλου.

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης μίλησε αρχικά για την απόφασή του να ασχοληθεί με το μόντελινγκ: «Το βλέπω επαγγελματικά, αλλά θα ήθελα να κάνω και κάτι ακόμα παράλληλα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ζήσει κάποιος από το μόντελινγκ, ενώ παράλληλα σπουδάζω Διοίκηση Επιχειρήσεων για να έχω και μια επιχείρηση στο μέλλον».

Πρόσθεσε πως όταν ανακοίνωσε την απόφασή του, στην Αγγελική Ηλιάδη, εκείνη δυσκολεύτηκε να τον πιστέψει: «Η μητέρα μου στην αρχή νόμιζε ότι την κοροϊδεύω, γιατί έπαιζα ποδόσφαιρο πάντα και δεν ασχολιόμουν με αυτά, αλλά μετά όταν της εξήγησα ότι όντως το βλέπω σοβαρά, το προχωρήσαμε και κάναμε το πρώτο βήμα», πρόσθεσε ο Μπάμπης Λαζαρίδης.

«Για μένα δεν είναι περίεργο, είναι η μάνα μου. Αλλά μπορώ να πω ότι χαίρομαι που είναι τόσο επιτυχημένη και ταλαντούχα. Θαυμάζω περισσότερο σε εκείνη ότι μεγαλώνει δύο παιδιά μόνη της. Δεν θα ήθελα να με ξέρουν σαν “ο γιος της Ηλιάδη”, θα ήθελα να με ξέρουν για το δικό μου όνομα και προσπαθώ σιγά-σιγά να με ξέρουν με το δικό μου όνομα», συμπλήρωσε ο Μπάμπης Λαζαρίδης.

«Δεν μου έλειψε η πατρική φιγούρα. Μεγάλωσα δόξα τω Θεώ με τη γιαγιά μου, τον παππού μου, που δεν είναι πια στη ζωή δυστυχώς, τον θείο μου, τη μητέρα μου και με έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ σωστά και δεν μου έλειψε ποτέ η πατρική φιγούρα», είπε ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη.

«Σίγουρα έχω ψάξει στο διαδίκτυο, αλλά και να μην είχα ψάξει, μου τα έχει πει όλα η μητέρα μου για τον πατέρα μου, έχω μάθει να ζω μες αυτό», παραδέχτηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης.

Η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε ότι δεν μίλησε νωρίτερα για όσα υποστηρίζει ότι της έκανε ο δολοφονημένος σύζυγός της, επειδή το παιδί τους ήταν μικρό. Έκανε λόγο για συστηματική ψυχολογική και σωματική κακοποίηση από τον επιχειρηματίας σε βάρος της. Η Λίτσα Λαζαρίδη, αδερφή του δολοφονημένου επιχειρηματία, εμφανίστηκε οργισμένη από τις αναφορές της τραγουδίστριας.