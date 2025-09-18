Μπέλα Χαντίντ: Νέες εικόνες από το νοσοκομείο – Η μάχη του διάσημου μοντέλου με τη νόσο του Lyme

Η Μπέλα Χαντίντ παραμένει σε νοσοκομείο και ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών. Σε νέες εικόνες που δημοσιοποίησε στο Instagram, το 28χρονο μοντέλο φαίνεται στο θάλαμο που νοσηλεύεται. Η αδερφή της, Τζίτζι Χαντίντ, της έστειλε ευχές για ταχεία ανάρρωση και της ζήτησε να παραμείνει δυνατή στη μάχη που δίνει με τη νόσο του Lyme.

Σε μια από τις φωτογραφίες μέσα στο νοσοκομείο, η Μπέλα Χαντίντ φαίνεται να έχει ορό, ενώ σε μια άλλη καλύπτει το στόμα της με αγωνία. Σε μια τρίτη φαίνεται κοκκινισμένη ενώ καλύπτει το μέτωπό της με ένα μαντήλι. Στην τελευταία φωτογραφία, κάθεται κουλουριασμένη σε μια γωνία του ανελκυστήρα, πίνοντας τον καφέ της. «Συγγνώμη που πάντα εξαφανίζομαι, σας αγαπώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή της, η 28χρονη που προσπαθεί να αφήσει πίσω τη νόσο του Lyme, που την ταλαιπωρεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αδελφή της, Τζίτζι Χαντίντ, ήταν από τις πρώτες που έσπευσαν να σχολιάσουν το post και να στείλουν την αγάπη τους. «Σ’ αγαπώ! Ελπίζω να νιώσεις τόσο δυνατή και καλά όσο σου αξίζει, σύντομα!!!!!!», της έγραψε χαρακτηριστικά, με τη μητέρα τους, Γιολάντα, να προσθέτει «πολεμίστρια του Lyme».

«Σου εύχομαι αγάπη και θεραπεία!», «Μείνε δυνατή, θα το ξεπεράσεις, βασίλισσα!!!!», ήταν κάποια από τα μηνύματα αγάπης και ευχών για ταχεία ανάρρωση προς τη Μπέλα Χαντίντ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bella (@bellahadid) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 14% του πληθυσμού στη Γη – ή τουλάχιστον ο ένας άνθρωπος στους επτά – έχει ή είχε τη νόσο Lyme ή βορρελίωση, η οποία μεταδίδεται από τσιμπούρια, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική μελέτη, που βάσισε τις εκτιμήσεις της στην παρουσία αντισωμάτων στο αίμα. Η Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, καθώς και η Ανατολική Ασία είναι οι περιοχές με τη μεγαλύτερη εξάπλωση της νόσου, η οποία πλήττει κυρίως άνδρες άνω των 50 ετών σε μη αστικές περιοχές.

Οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση (συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση) στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «BMJ Global Health», ανέλυσαν στοιχεία από 137 έρευνες έως το 2021, οι οποίες αφορούσαν συνολικά 158.287 ανθρώπους. Η παρουσία αντισωμάτων κατά της νόσου στο αίμα εκτιμήθηκε στο 14,5%, ένα ποσοστό υψηλότερο του αναμενομένου.

Η λοίμωξη από το βακτήριο Borrelia, γνωστότερη ως νόσος Lyme, είναι η συχνότερη μορφή νόσου μεταδιδόμενης από τα τσιμπούρια. Βασικά συμπτώματα είναι το πρήξιμο και η ερυθρότητα στο σημείο του τσιμπήματος από το τσιμπούρι, ενώ η μόλυνση μπορεί στη συνέχεια να επεκταθεί σε άλλους ιστούς και όργανα του ανθρώπινου σώματος, επηρεάζοντας το νευρικό σύστημα, τις αρθρώσεις, την καρδιά και το δέρμα