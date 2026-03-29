Μπέττυ Μαγγίρα για Μαρινέλλα: «Τόλμησες να τον χωρίσεις και να βρεις όλες τις πόρτες κλειστές»

Η Μπέττυ Μαγγίρα αποχαιρετά την Μαρινέλλα, με την οποία συνεργάστηκε, με μια βαθιά συναισθηματική ανάρτηση. Γράφει για όλα όσα τόλμησε η σπουδαία τραγουδίστρια, τόσο στην επαγγελματική πορεία όσο και στην προσωπική ζωή της. Η ίδια αισθάνεται τυχερή που την έζησε και είχε το προνόμιο να είναι φίλη της. Δεν θα ξεχάσει, όπως γράφει, ποτέ τις συζητήσεις που έκαναν μαζί.

Η Μπέττυ Μαγγίρα έγραψε για τη Μαρινέλλα ότι τόλμησε τα πάντα πάνω και κάτω από την πίστα. Κάνει λόγο για ένα μύθο που κατάφερε να σπάσει αλυσίδες και να ανατρέψει στερεότυπα, στο ταξίδι της ζωής της.

Στο κείμενό της, η Μπέττυ Μαγγίρα γράφει: «ΤΟΛΜΩ. Το κατά Μαρινέλα.

Τόλμησες… να ανέβεις στην σκηνή να τραγουδήσεις ενώ ήσουν θεατρίνα για να καλύψεις το κενό.

Τόλμησες να κάτσεις δίπλα σε έναν μύθο και να κάνεις τα καλύτερα σεκόντα που έμειναν στην ιστορία.

Τόλμησες να τον χωρίσεις και να βρεις όλες τις πόρτες κλειστές.

Τόλμησες πρώτη να σηκωθείς από την καρέκλα και να σταθείς μόνη σου στην σκηνή.

Τόλμησες να βάλεις πρώτη παντελόνι στην πίστα για να μην σου ματώνουν τα πόδια από τα σπασμένα πιάτα.

Τόλμησες να «γίνεις» θεατραλε στα μπουζούκια.

Τόλμησες να φύγεις από τα μπουζούκια και να πας σε υπόγεια ντίσκο και να σπάσεις κάθε κατεστημένο.

Τόλμησες να αρχίζεις το πρόγραμμα σου νωρίτερα από τα δεδομένα κι ας σε θεωρούσανε τρελή.

Τόλμησες να «δίνεις» τα τραπέζια σπουδαίων όταν αργούσαν να έρθουν στο πρόγραμμα σου.

Τόλμησες να κάνεις παιδί εκτός γάμου σε μια εποχή που η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη.

Τόλμησες να παντρευτείς έναν άλλο μύθο έχοντας ήδη ένα παιδί.

Τόλμησες να πας πρώτη στην Eurovision.

Τόλμησες να ξανά χωρίσεις και να πορευτείς μόνη σου με ένα παιδί…

Όλα τα τόλμησες… πάνω και κάτω από την πίστα. Τις έσπασες τις αλυσίδες! Είσαι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Δεν θα υπάρξει άλλη σαν εσένα! Μοναδική σε όλα της. Νιώθω μεγάλη ευλογία που με επέλεξες να σταθώ δίπλα σου στην τελευταία σου συνεργασία…

Για το ότι με πίστεψες, με επέλεξες και με στήριξες. Σε ευχαριστώ για ΟΛΑ. Δεν θα σε ξεχάσω ΠΟΤΕ! Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις συζητήσεις μας, τα γέλια μας ως το πρωί στο καμαρίνι με την Όλγα και την Μαρία. Το δικό μας καρέ… Είσαι η Μαρινέλα Μου, η Μαρινέλα όλων… και πάντα θα κυλάς στις φλέβες μας. Σε αγαπώ. Πότε δεν θα σε ξεχάσω. Κανείς μας… Αντίο» έγραψε η Μπέττυ Μαγγίρα.