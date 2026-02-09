Μπραντ Πιτ: Αυτό είναι το πρώτο teaser – έκπληξη για την ταινία «The Adventures of Cliff Booth»

Το Netflix, κατά τη διάρκεια του Super Bowl, παρουσίασε το πρώτο teaser-έκπληξη της ταινίας «The Adventures of Cliff Booth», με τον Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) να επιστρέφει στον θρυλικό ρόλο του κασκαντέρ, Cliff Booth. Η ταινία, που διαδραματίζεται στη δεκαετία του ΄70, αποτελεί το σίκουελ της επιτυχίας «Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino).

Το σύντομο teaser, ντυμένο με ρετρό μουσική, δείχνει τον Cliff (Μπραντ Πιτ) να χαλαρώνει σε ένα μπαρ, να περπατά στα παρασκήνια ενός κινηματογραφικού σετ και να οδηγεί ένα αυτοκίνητο ντέρμπι σε μια χωμάτινη πίστα αγώνων.

Το βίντεο ξεκινά με τον κασκαντέρ να βάζει πάγο στο γόνατό του και να συναντά τους χαρακτήρες των Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (Elizabeth Debicki) και Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν Β (Yahya Abdul-Mateen II). Περιλαμβάνει γρήγορα πλάνα με τσιγάρα, όπλα και έντονες χειρονομίες, τα οποία καλύπτονται από ένα παιχνιδιάρικο εύρημα ενώ κλείνει με τον Cliff να ακουμπά ένα Όσκαρ στο γραφείο του — μια αναφορά στη βράβευση του Πιτ με το πρώτο του χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία του στο «Once Upon a Time in Hollywood».

Ο γοητευτικός κασκαντέρ, που συστήθηκε στο κοινό το 2019, επιστρέφει για νέες περιπέτειες, αυτή τη φορά υπό τη σκηνοθετική σφραγίδα του Ντέιβιντ Φίντσερ (David Fincher). Παρά το γεγονός ότι ο Ταραντίνο υπογράφει το σενάριο, επέλεξε να παραχωρήσει τα σκηνοθετικά ηνία στον Φίντσερ, παραμένοντας προσηλωμένος στην αναζήτηση του πρότζεκτ που θα αποτελέσει τη δέκατη και καταληκτική ταινία της φιλμογραφίας του.

Όπως αναφέρει το Variety, η συνεργασία του Φίντσερ με το Netflix ξεκίνησε με την τηλεοπτική σειρά «Mindhunter» και συνεχίστηκε με τις βραβευμένες παραγωγές «Mank και «The Killer».

Στο πλευρό του Πιτ βρίσκονται οι Σκοτ Κάαν (Scott Caan), Κάρλα Γκουτζίνο (Carla Gugino), Χολτ ΜακΚάλανι (Holt McCallany) και Τζέι Μπι Ταντένα (JB Tadena).

Παράλληλα, ο Τίμοθι Όλιφαντ (Timothy Olyphant) επιστρέφει για να επαναλάβει τον ρόλο του James Stacy. Ο Ταραντίνο εκτελεί και χρέη παραγωγού μαζί με τους Πιτ, Ντέιβιντ Χέιμαν (David Heyman), Σίεν Τσάφιν (Ceán Chaffin) και Στέισι Σερ (Stacey Sher) ενώ ο μόνιμος συνεργάτης του Φίντσερ, Έρικ Μέσερσμιτ (Erik Messerschmidt), υπογράφει τη διεύθυνση φωτογραφίας της ταινίας, η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο Λος ‘Αντζελες.