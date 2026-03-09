Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν σε θαλαμηγό στο περιθώριο των γυρισμάτων για την ταινία «The Riders» στο Λαύριο

Ο Μπραντ Πιτ παραμένει στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» και πλέον στο πλευρό του βρίσκεται και η σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν. Η θαλαμηγός που ενοικίασε η παραγωγή, έδεσε το πρωί της Δευτέρας (09-03-2026) στο Λαύριο και κέντρισε τα βλέμματα. Στο εσωτερικό της θα γυριστούν και σκηνές της ταινίας, με την κινητικότητα να είναι αυξημένη.

Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 εντόπισε τη σύντροφο του Μπραντ Πιτ να απολαμβάνει το πρωινό της στο κατάστρωμα της θαλαμηγού όπου φιλοξενούνται στο Λαύριο. Πληροφορίες αναφέρουν πως η ελληνική κουζίνα έχει ενθουσιάσει τόσο τον Χολιγουντιανό αστέρα, όσο και την Ινές ντε Ραμόν.

Ο Μπραντ Πιτ έχει κερδίσει τους πάντες με τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση στη δουλειά του. Τόσο στην Ύδρα, όσο και τις επόμενες μέρες, στην Χαλκίδα και στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα από την ταινία «The Riders», αισιοδοξεί πως θα καταφέρει να φτάσει ως υποψήφιος στα βραβεία Όσκαρ. Οι συντελεστές υπόσχονται ένα φιλμ που θα καθηλώσει.

Στη συνέχεια ο διάσημος ηθοποιός θα πάει στη Νέα Μάκρη, από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου, για τις τελευταίες σκηνές του φιλμ, επί ελληνικού εδάφους.

The Riders

Το The Riders είναι διεθνής κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δυνατό δραματικό φιλμ. Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Η συμμετοχή του Μπραντ Πιτ ανεβάζει τον πήχη της παραγωγής, ενώ η επιλογή της Ύδρας δεν είναι τυχαία, καθώς το νησί προσφέρει μοναδικά φυσικά τοπία και αυθεντική αρχιτεκτονική που ταιριάζουν απόλυτα στο κινηματογραφικό ύφος της ταινίας.

Για την τοπική κοινωνία, το The Riders σηματοδοτεί όχι μόνο διεθνή προβολή, αλλά και ουσιαστικά οικονομικά οφέλη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ανερχόμενου προορισμού για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο Μπραντ Πιτ θα ενσαρκώσει τον κύριο χαρακτήρα, τον Fred Scully — έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.