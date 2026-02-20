Μπραντ Πιτ: Τα πρώτα πλάνα του από την Ύδρα – Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας του

Στην κοσμοπολίτικη και άκρως γραφική Ύδρα βρίσκεται από την Πέμπτη (19.02.2026) ο Μπραντ Πιτ για επαγγελματικούς λόγους. Λίγο μετά την άφιξή του ο χολιγουντιανός σταρ ξεκίνησε τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, με τίτλο «The Riders».

Όπως μετέφερε η εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Παρασκευής, μαζί με τον Μπραντ Πιτ έφτασαν στην Ύδρα και τέσσερις σωσίες του. Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο δημοφιλής ηθοποιός κατοικεί σε βίλα γνωστού επιχειρηματία. Παράλληλα, η παραγωγή έχει επιβάλει αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ τα γυρίσματα της ταινίας θα κρατήσουν μέχρι τις αρχές Μαρτίου, πιθανότατα έως τις 5 Μαρτίου.

Το menu που έχει ζητήσει η παραγωγή να περιλαμβάνει το καθημερινό catering είναι για 250 άτομα και προτιμούν ελληνικές γεύσεις και υγιεινά γεύματα. Επίσης την πλοκή της ταινίας αναφέρθηκε ότι δεν είναι εποχής αλλά σύγχρονη και αφορά την αναζήτηση μιας εξαφανισμένης συζύγου.

Τέλος, επισημάνθηκε ότι το νησί είναι sold out για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλά καρναβαλιστικές εκδηλώσεις εκεί. Όσο για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ εξαιτίας του σημερινού απαγορευτικού απόπλου, αναφέρθηκε ότι θα ταξιδέψει για την Ύδρα αύριο, Σάββατο.

Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα πάει εκεί προκειμένου να συναντήσει τον Μπραντ Πιτ.