Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στην Ύδρα για τη νέα του ταινία – Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα πάει να τον συναντήσει

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026) ο διάσημος αστέρας του Χόλιγουντ, Μπραντ Πιτ, έφτασε στην Ύδρα, όπου θα παραμείνει για μερικές ημέρες για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας του ταινίας, με τίτλο «The Riders».

Ο καταξιωμένος ηθοποιός έφτασε στο κοσμοπολίτικο νησί του Αιγαίου γύρω στις 10:00 το πρωί, σύμφωνα με την εκπομπή «Happy Day» του ALPHA. Αν και η άφιξη του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή, τελικά πήγε μαζί με την ομάδα παραγωγής με ναυλωμένο πλοίο αποκλειστικά και μόνο για εκείνους, μία ημέρα νωρίτερα.

Τα συνεργεία της παραγωγής προετοιμάζουν ήδη τον χώρο των γυρισμάτων, καθώς ο Μπραντ έφτασε νωρίτερα από το προγραμματισμένο λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας. Αρχικά, ήταν να μείνει σε σκάφος γνωστού εφοπλιστή στο λιμάνι, αλλά λόγω του απαγορευτικού που αναμένεται την επόμενη μέρα, είναι πολύ πιθανό να ενεργοποιηθεί το εναλλακτικό πλάνο διαμονής σε ιδιωτική βίλα.

Μετά την άφιξή του στην Ύδρα, ο Μπραντ Πιτ εθεάθη στην περιοχή του γηπέδου, η οποία βρίσκεται κοντά στο λιμάνι.

Τέλος, στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρθηκε ότι ο διάσημος καλλιτέχνης, που ξεκινάει αύριο τα γυρίσματα της ταινίας του, αναμένεται να συναντήσει και την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία θα πάει για το τριήμερο στην Ύδρα.

«Υπάρχει και μία πληροφορία, ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, θα μεταβεί στην Ύδρα το τριήμερο γιατί συνδέεται προσωπικά. Ισχύει; Επιβεβαιώνεται αυτή η φήμη παιδιά;», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με τον ανταποκριτή της εκπομπής στην Ύδρα να επιβεβαιώνει: «Μπορούμε να πούμε πως ναι. Δεν μπορούμε να πούμε την πηγή μας».

Εν τω μεταξύ, η Ύδρα έχει μπει ήδη σε ρυθμούς προετοιμασίας για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του χολιγουντιανού σταρ, δημιουργώντας πολλά φυσικά πλατό.