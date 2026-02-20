Μπραντ Πιτ: Το εσωτερικό του σπιτιού του ηθοποιού στην Ύδρα – Τα γυρίσματα και ο στόχος του Α’ ανδρικού ρόλου

Στην Ύδρα βρίσκεται ο σταρ του Χόλιγουντ Μπραντ Πιτ, για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τίτλο «The Riders».

Το λιμάνι της Ύδρας αλλά και τα σοκάκια έχουν μετατραπεί σε κινηματογραφικό πλατό, με τον ενθουσιασμό των κατοίκων και των επιχειρηματιών που βρίσκονται στο νησί να είναι ολοφάνερος για την παρουσία του παγκοσμίου φήμης ηθοποιού Μπραντ Πιτ στην Ύδρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δήμαρχος της Ύδρας, Γιώργος Κουκουδάκης ανέφερε για την ταινία που γυρίζεται στο νησί: «Για άλλη μια φορά στην ιστορία της η Ύδρα, προσφέρει την μοναδική της αρχιτεκτονική, το μοναδικό της φυσικό περιβάλλον για μια χολιγουντιανή παραγωγή».

Κάτοικοι που συνεργάστηκαν μαζί του αισθάνονται τυχεροί και λένε ότι θα μπορούσε να είναι απόμακρος, όμως είναι πολύ καλός και ευγενικός.

Το εσωτερικό του σπιτιού

Ο Μπραντ Πιτ επέλεξε να μείνει σε ένα αρχοντικό με μίνιμαλ αισθητική, ιδιοκτησίας του διάσημου αρχιτέκτονα Τίνο Ζερβουδάκη, που το ανακαίνισε και το μετέτρεψε σε ένα σύγχρονο αρχοντικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σπίτι διαθέτει πισίνα, βεράντα με θέα το ηλιοβασίλεμα και μπάνιο που έχει απέραντη θέα και φαίνεται να έκλεψε τις εντυπώσεις του χολιγουντιανού σταρ.

Όπως έγινε γνωστό, ο Μπραντ Πιτ, που έφτασε χθες Πέμπτη 19.02.2026 στην Ύδρα, ξεκίνησε σήμερα το πρωί γυρίσματα σε εσωτερικό χώρο, στην παλιά Σχολή Καλών Τεχνών.

Τις τελευταίες ημέρες το νησί έχει κατακλυστεί από μέλη της παραγωγής, ενώ από χθες η παρουσία του Μπραντ Πιτ έχει προσδώσει έντονο χολιγουντιανό «αέρα». Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις έφτασε και αποβιβάστηκε από το πλοίο, κατευθύνθηκε απευθείας στο σπίτι όπου φιλοξενείται, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν.

Στόχος το όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου

Ο Μπραντ Πιτ, ως στόχο έχει ένα Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου, το οποίο είναι κάτι που ποντάρει με την ταινία αυτή που τα γυρίσματά της γίνονται και στην Ύδρα.

Πρόκειται για μία πολύ μεγάλη ταινία, υπερπαραγωγή, στην οποία είναι και συμπαραγωγός.

Ο Μπραντ Πιτ στα 62 του χρόνια, έχει αποτινάξει τον τίτλο του “ωραίου” και έχει αποδείξει ότι είναι και ένας πολύ καλός ηθοποιός, με πάνω από 30 χρόνια καριέρας.

Τρεις δεκαετίες στην κορυφή

Ο Μπραντ Πιτ, γεννήθηκε πριν από 62 χρόνια στην Οκλαχόμα. Πήγε στο Μιζούρι για να σπουδάσει δημοσιογραφία και διαφήμιση, όμως εγκατέλειψε τις σπουδές λίγο πριν πάρει το πτυχίο και μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει το όνειρό του.

Στα πρώτα του βήματα δούλευε ως κομπάρσος και έκανε διάφορες δουλειές για να τα βγάλει πέρα από οδηγός λιμουζίνας μέχρι να ντύνεται κοτόπουλο για την αλυσίδα El Pollo Loco.

Το 1991 έκανε, χωρίς ενδοιασμούς, ένα μικρό πέρασμα από τη χολιγουντιανή ταινία «Θέλμα και Λουίζ». Τα περίπου 15 λεπτά εμφάνισής του ήταν αρκετά για να τραβήξει την προσοχή του Χόλιγουντ.

Στη συνέχεια, εμβληματικές ταινίες όπως τα «Se7en», «Fight Club» και «Ocean’s Eleven» εκτόξευσαν την καριέρα του και τον έκαναν παγκοσμίως γνωστό, με τον Μπραντ Πιτ να εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα sex symbols της εποχής.

Παρά τη φήμη, τη δόξα και τα τεράστια έσοδα των ταινιών του, για χρόνια κουβαλούσε τη «ρετσινιά» του ωραίου, με τις κριτικές για το υποκριτικό του ταλέντο να είναι μάλλον συγκρατημένες. Η εικόνα αυτή άρχισε να αλλάζει το 2008 με την ταινία «Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον».

Το Όσκαρ όμως δεν ήρθε τότε. Το κέρδισε έξι χρόνια αργότερα ως παραγωγός της ταινίας «12 Χρόνια Σκλάβος». Ως ηθοποιός, το πρώτο του χρυσό αγαλματίδιο το πήρε το 2020, μετά από 33 χρόνια καριέρας.

Οι μεγάλοι έρωτες

Πρώτα ήρθε το έντονο ειδύλλιο με τη Γκουίνεθ Πάλτροου, στην οποία είχε αφιερώσει τη νίκη του στις Χρυσές Σφαίρες.

Στη συνέχεια μπήκε στη ζωή του η Τζένιφερ Άνιστον. Η σχέση τους έφτασε μέχρι τον γάμο, αλλά τελικά κατέληξε σε χωρισμό. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, οι δυο τους είχαν ένα πολυσυζητημένο reunion.

Έπειτα ήρθε η Αντζελίνα Τζολί. Η ταινία «Mr & Mrs Smith» δεν έσπασε μόνο τα ταμεία, γέννησε και το παγκόσμιο φαινόμενο «Μπραντζελίνα».

Έμειναν μαζί 12 χρόνια, απέκτησαν έξι παιδιά και βρέθηκαν στο πιο ακριβό εξώφυλλο που έγινε ποτέ, αλλά και σε ένα από τα πιο θυελλώδη διαζύγια, με δικαστική διαμάχη που κρατά εδώ και χρόνια. Ο Πιτ κατηγορήθηκε ακόμη και για ενδοοικογενειακή βία, κάποια από τα παιδιά του αφαίρεσαν το επίθετό του, ενώ ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι πήγε στους Ανώνυμους Αλκοολικούς όταν η Τζολί του ζήτησε για πρώτη φορά να χωρίσουν.

Σήμερα, στα 62 του, διανύει μια από τις πιο δημιουργικές και ήρεμες περιόδους της ζωής του. Πιο ώριμος και συνειδητοποιημένος, αντιμετωπίζει τον εαυτό του με χιούμορ, κάνει τον απολογισμό του και απολαμβάνει τη δουλειά που τον έφερε μέχρι τα σοκάκια της Ύδρας.