Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ο έξαλλος χορός της λίγες ώρες πριν μπει στην κλινική αποτοξίνωσης

Η πασίγνωστη ποπ σταρ Μπρίτνεϊ Σπίαρς βρίσκεται πλέον σε κλινική αποτοξίνωσης, έναν περίπου μήνα μετά τη σύλληψή της, κάτι που ίσως να δικαιολογείται μετά από τα τελευταία βίντεο που έχει ανεβάσει στο instagram.

Είναι γνωστό ότι εδώ και αρκετά χρόνια η Μπρίτνεϊ Σπίαρς παλεύει με τις ουσίες και τις ψυχικές διαταραχές, ενώ είχε εντοπιστεί να οδηγεί επικίνδυνα στους δρόμους του Λος Άντζελες, με τους αστυνομικούς να ανακαλύπτουν στο αυτοκίνητό της μία άγνωστη ουσία και να εικάζεται πως είχε κάνει χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών.

Η ίδια προσήλθε με δική της θέληση μέσα στην εβδομάδα σε κλινική αποτοξίνωσης, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα είχε δημοσιεύσει στα social media προσωπικό της βίντεο με έναν ξέφρενο χορό φορώντας ένα άκρως αποκαλυπτικό μαύρο διάφανο κορμάκι και χορεύοντας με έναν πολύ «ελεύθερο» τρόπο.

Όπως παρατήρησε η Page Six, η 44χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε πολύ κοντά στο «ατύχημα» με την ίδια να κρατάει το κορμάκι σφιχτά ώστε να μην προκύψουν περαιτέρω… αποκαλύψεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Μάλιστα, σε κάποιο σημείο του βίντεο δεν δίστασε να χτυπήσει τα οπίσθιά της, χορεύοντας στους ρυθμούς του τραγουδιού «I Like It» των Cardi B, J Balvin και Bad Bunny.