Μπρούκλιν Μπέκαμ: Η ρομαντική ανάρτηση για τα 4 χρόνια γάμου με τη Νικόλα Πέλτζ εν μέσω της ρήξης με την οικογένειά του

Στη φωτογραφία βλέπουμε μια μεγάλη ανθοδέσμη από λευκά τριαντάφυλλα και μια κάρτα
Η απόσταση που έχει πάρει ο Μπρούκλιν Μπέκαμ από την οικογένειά του και η αντιπαλότητα με την μητέρα του, Βικτόρια Μπέκαμ, έχει λειτουργήσει θετικά στη σχέση του με την γυναίκα του, Νίκολα Πελτζ με το ζευγάρι να φαίνεται πιο ενωμένο από ποτέ, μετά από 4 χρόνια γάμου.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ γιόρτασε σήμερα (10/4/2026) την επέτειο του γάμου του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, δημοσιεύοντας ένα τρυφερό story στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.

Στη φωτογραφία βλέπουμε ένα ρομαντικό στιγμιότυπο με μια μεγάλη ανθοδέσμη από λευκά τριαντάφυλλα και μια κάρτα με αφιέρωση, μέσα από την οποία εκφράζει την αγάπη του προς τη σύζυγό του, με αφορμή την επέτειό του για τα τέσσερα χρόνια γάμου.

«Χαρούμενη επέτειο Νίκολα Πελτζ, σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά… ανυπομονώ να μείνουμε νέοι μαζί. Σε αγαπώ τόσο, τόσο πολύ» έγραψε στο μήνυμα με το οποίο συνόδευσε την ανάρτησή του ο γιος της Βικτόρια και του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2022, σε μια εντυπωσιακή τελετή στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου και πλήθος celebrities είχε παρευρεθεί. Από τότε, οι δυο τους δεν κρύβουν τον έρωτά τους, με συχνές κοινές εμφανίσεις και δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης στα social media.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, το ζευγάρι έχει απασχολήσει τα διεθνή μέσα όχι για τη σχέση του, αλλά και για τη ρήξη που έχει επέλθει στη σχέση του Μπρούκλιν Μπέκαμ με την οικογένειά του εξαιτίας κάποιων διφωνιών για την γυναίκα του, όπως λένε πληροφορίες.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
97
53
45
44
Κατερίνα Στικούδη: Είχε γραφτεί μία φορά μία μπούρδα, πήρα τηλέφωνο και είπα «διορθώστε το, γιατί θα γίνει χαμός»
«Βρίσκει κάποιος να γράψει κάτι και ξαφνικά νιώθει σημαντικός, ίσως αυτός είναι ένας τρόπος να παρηγορήσουν την κενή ζωή τους», είπε η Στικούδη για αυτούς που γράφουν αρνητικά σχόλια
Κατερίνα Στικούδη
