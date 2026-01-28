Χρυσό χαρτζιλίκι για τη Νίκολα Πελτζ: Παίρνει 1 εκατ. δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της, Νέλσον Πελτζ

Η ζωή των Μπρούκλιν Μπέκαμ και Νίκολα Πελτζ συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, με το παρασκήνιο γύρω από τα οικονομικά τους να έρχεται ξανά στο φως. Νέες αποκαλύψεις θέλουν τη Νίκολα να λαμβάνει μηνιαίο «χαρτζιλίκι» ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της, την ώρα που οι σχέσεις του Μπρούκλιν με τον πατέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ και τη μητέρα του Βικτόρια Μπέκαμ, φαίνεται να δοκιμάζονται σοβαρά.

Χρυσό επίδομα 1 εκατ. δολαρίων και μηναίο παίρνει η Νίκολα Πελτζ, κόρη του δισεκατομμυριούχου Νέλσον Πελτζ και σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ, που έχει απομακρυνθεί από την διάσημη οικογένειά τους, τους Μπέκαμ: τον Ντέιβιντ, τη Βικτόρια και τα αδέρφια του Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ.

Το εντυπωσιακό αυτό ποσό έρχεται σε έντονη αντίθεση με την οικονομική στήριξη που εκτιμάται ότι λαμβάνει ο σύζυγός της, Μπρούκλιν Μπέκαμ, από τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ.

Μπορεί το όνομα του Νέλσον Πελτζ να μην είναι τόσο αναγνωρίσιμο όσο εκείνο των Μπέκαμ, ωστόσο η περιουσία του ξεπερνά κατά πολύ τη δική τους.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας διαθέτει καθαρή περιουσία που αγγίζει τα 1,6 δισ. δολάρια, έναντι περίπου 680 εκατ. δολαρίων της οικογένειας Μπέκαμ.

Η δημοσιογράφος Μαρίνα Χάιντ, μιλώντας στο podcast The Rest Is Entertainment, ανέφερε: «Από όσα ακούω, νομίζω ότι οι Μπέκαμ δίνουν στον Μπρούκλιν αρκετά χρήματα, αλλά όχι υπερβολικά. Έχουν σε κάποιο βαθμό το όνειρο ότι θα σταθεί στα πόδια του και θα γίνει ανεξάρτητος».

Και συνέχισε: «Ίσως ο Νέλσον Πελτζ να το αρνηθεί, αλλά έχω ακούσει ότι είπε: “Δίνω στην κόρη μου επίδομα ενός εκατομμυρίου δολαρίων τον μήνα”».

«Το ένα πράγμα που [οι Μπέκαμ] δεν περίμεναν ποτέ ήταν ότι τα παιδιά τους θα ήταν εκείνα που θα υπέγραφαν προγαμιαία συμβόλαια – νόμιζαν ότι θα συνέβαινε το αντίθετο», πρόσθεσε.

Πέρυσι, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ φοβούνται πως ο γιος τους είναι «παγιδευμένος» τόσο από το προγαμιαίο συμβόλαιο όσο και από τη ζωή του στο Λος Άντζελες.

Ο πρωτότοκος γιος των Μπέκαμ ζει εδώ και πάνω από έναν χρόνο σε έπαυλη αξίας 11 εκατ. λιρών στο Χόλιγουντ μαζί με τη σύζυγό του Νίκολα, ωστόσο έχει αναφερθεί ότι εκείνη είναι η βασική ιδιοκτήτρια του ακινήτου.

Πηγή δήλωσε στη Sun τον Ιούνιο του 2025 ότι η οικογένεια Πελτζ θεωρεί πως οι Μπέκαμ δεν στηρίζουν οικονομικά επαρκώς τον γιο τους:

«Τα χρήματα, όπως λέει το ρητό, είναι η ρίζα κάθε κακού. Στην περίπτωση Μπέκαμ εναντίον Πελτζ, αυτό αποδεικνύεται… περίπλοκο. Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια είναι δύο παιδιά της εργατικής τάξης που τα κατάφεραν. Όταν ήρθε η ώρα για την αγορά αυτού του σπιτιού, φυσικά δεν θα έδιναν απλώς στον γιο τους εκατομμύρια λίρες – τι μήνυμα θα έστελνε αυτό;»

Όταν οι δύο οικογένειες ενώθηκαν, ο Νέλσον Πελτζ δεν έχασε χρόνο, ξοδεύοντας 3,5 εκατ. δολάρια για τον γάμο της κόρης του το 2022, δείχνοντας ότι είχε πραγματικά αγκαλιάσει τον 26χρονο Μπρούκλιν ως μέλος της οικογένειας.

Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος πατέρας της Νικόλα Πελτζ

Η πορεία του Νέλσον Πελτζ προς τα δισεκατομμύρια ξεκίνησε όταν, μαζί με τον αδελφό του Ρόμπερτ, ανέλαβαν την οικογενειακή επιχείρηση διανομής κατεψυγμένων τροφίμων, την οποία ανέπτυξαν ραγδαία. Τη δεκαετία του ’80 ενίσχυσε περαιτέρω την περιουσία του αποκτώντας τη βιομηχανική εταιρεία Triangle Industries, την οποία μετέτρεψε στη μεγαλύτερη εταιρεία συσκευασίας στον κόσμο, πριν την πουλήσει το 1988, αποκομίζοντας –σύμφωνα με πληροφορίες– εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Αντί να αποσυρθεί, στράφηκε στο λεγόμενο «ακτιβιστικό investing», αποκτώντας μεγάλα μερίδια σε προβληματικές εταιρείες και πιέζοντας για περικοπές κόστους, αναδιαρθρώσεις, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή αλλαγές στη διοίκηση.

Ο Νέλσον Πελτζ είναι πατέρας 10 παιδιών. Απέκτησε δύο παιδιά με την πρώτη του σύζυγο, Σίνθια Άμπραμς, με την οποία παντρεύτηκε το 1964 και χώρισε το 1981. Το 1985 παντρεύτηκε το πρώην μοντέλο Κλαούντια Χέφνερ και απέκτησαν οκτώ παιδιά: τον Μάθιου (40), επιχειρηματία, τον Μπραντ (32), πρώην παίκτη χόκεϊ επί πάγου, τη Μπρίτανι, σχεδιάστρια παιδικών ρούχων, τον Ντάρεν (γνωστό ως Diesel), 27 ετών, επιχειρηματία τεχνολογίας, τα δίδυμα Ζάκαρι και Γκρέγκορι (18) και τη Νίκολα.

Η Νίκολα, που ξεκίνησε την καριέρα της στην υποκριτική το 2006, έχει εμφανιστεί σε μικρούς ρόλους σε ταινίες όπως The Last Airbender και Transformers.

Πέρυσι έκανε το συγγραφικό και σκηνοθετικό της ντεμπούτο, πρωταγωνιστώντας μάλιστα στην ταινία Lola, ενώ πρόσφατα προωθεί τη συμμετοχή της στο θρίλερ Pretty Ugly, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026.

Ο Μπρούκλιν, από την πλευρά του, έχει κάνει τις δοκιμές του επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια: από τη μαγειρική έως την έκδοση φωτογραφικού βιβλίου.

Το ζευγάρι απολαμβάνει αυτές τις ημέρες μια ρομαντική απόδραση στο Μαλιμπού, λίγες μόλις ημέρες αφότου ο Μπρούκλιν έκοψε δημόσια τους δεσμούς του με την οικογένειά του. Ο μεγαλύτερος γιος των Μπέκαμ κατήγγειλε δημοσίως τους γονείς του την περασμένη εβδομάδα, με μια αιχμηρή δήλωση έξι σελίδων, στην οποία τους κατηγορεί ότι τον «ελέγχουν», ότι προσπάθησαν να καταστρέψουν τον γάμο του και ότι τον ταπείνωσαν.

Την ίδια ώρα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Μπέκαμ βρέθηκαν στο Παρίσι για να είναι στο πλευρό της Βικτόρια, η οποία τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων.

Μέσα σε λίγες ώρες από την πρώτη δημόσια εμφάνιση της οικογένειας μετά την επίθεσή του, ο Μπρούκλιν ανάρτησε βίντεο με στιγμιότυπα από το ταξίδι του στο Μαλιμπού, στέλνοντας το δικό του, ξεκάθαρο μήνυμα.