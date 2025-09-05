Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του περιέγραψε τη στιγμή που της ανακοίνωσαν τη διάγνωσή του για άνοια – «Ήταν σπάρακτικό»

Τη «σπαρακτική και τραυματική» στιγμή που οι γιατροί της ανακοίνωσαν πως ο σύζυγός της, ο χολιγουντιανός σταρ Μπρους Γουίλις, πάσχει από άνοια, περιέγραψε η Έμα Χέμινγκ σε συνέντευξη στο περιοδικό People.

Ο 70χρονος Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε επίσημα το 2023 με μετωποκροταφική άνοια (FTD), μια δύσκολη ασθένεια που διαβρώνει την προσωπικότητα και τις γλωσσικές δεξιότητες. Έχει πλέον αποσυρθεί από το Χόλιγουντ, με την σύζυγό του Έμα να καθοδηγήσει την οικογένειά τους σε μια αδιανόητη νέα πραγματικότητα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι – έχει δύο κόρες, την 13χρονη Μέιμπελ και την 11χρονη Έβελιν – είναι παντρεμένο εδώ και 16 χρόνια.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Έμα παραδέχτηκε ότι η «πιο δύσκολη απόφαση» που πήρε ήταν να μετακομίσει τον Μπρους σε δεύτερο σπίτι, όπου περιβάλλεται από μια ομάδα ειδικών που τον φροντίζουν πλήρως, καθώς η κατάστασή του επιδεινώνεται.

Τώρα, αποκαλύπτει τη στιγμή που άκουσε για πρώτη φορά τα λόγια που άλλαξαν τα πάντα, τον Νοέμβριο του 2022.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Demi Moore (@demimoore)

«Είμαι σίγουρη ότι ο γιατρός εξηγούσε τι είναι η FTD, αλλά δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα», είπε στο People σήμερα Παρασκευή (05.09.2025).

«Ένιωθα μυρμήγκιασμα σε όλο το σώμα μου. Τα αυτιά μου βουίζαν. Είμαι σίγουρη ότι μας έδινε πληροφορίες, αλλά το μόνο που άκουγα ήταν: “Ελάτε ξανά για έλεγχο και ορίστε ένα φυλλάδιο”. ΄’Ηταν μια σπαρακτική και τραυματική στιγμή»

«Ήμουν ευγνώμων που πήραμε τη διάγνωση, αλλά δεν υπάρχει θεραπεία για αυτή την ασθένεια, και το να μας στείλουν σπίτι χωρίς καμία υποστήριξη, χωρίς τίποτα, ήταν πραγματικά τραυματικό», παραδέχτηκε.

«Δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς. Έτσι λαμβάνουν τη διάγνωση πολλοί άνθρωποι».

Όπως εκατομμύρια άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τη νόσο Αλτσχάιμερ στις οικογένειές τους, η Έμα βρέθηκε χωρίς σαφή κατεύθυνση μετά τη διάγνωση του Μπρους.

Με ελάχιστη καθοδήγηση από τους γιατρούς, στράφηκε στη δική της έρευνα.

«Κατέληξα να ψάχνω στο διαδίκτυο για να καταλάβω τι να κάνω», παραδέχτηκε. Αυτή η περίοδος, όπως θυμάται, ήταν βαθιά απομονωτική και «ζοφερή».

«Στην αρχή, η ζωή μου φαινόταν πολύ σκοτεινή, γεμάτη μόνο θλίψη και λύπη», εξηγεί.

Δήλωσε συγκλονισμένη προσπαθώντας να ισορροπήσει τις ανάγκες του Μπρους, να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του και να μεγαλώσει τις δύο μικρές κόρες τους σχεδόν μόνη της.

Τελικά, άρχισε να χαράζει μια πορεία προς τα εμπρός.

Στηρίχθηκε σε εμπειρογνώμονες, ήρθε σε επαφή με άλλους που βρισκόταν σε παρόμοιες καταστάσεις και βρήκε ένα νόημα στο να μιλήσει ανοιχτά.

«Στην αρχή φοβόμουν πολύ να πω οτιδήποτε σε οποιονδήποτε. Ένιωθα ότι αυτό που συνέβαινε συνέβαινε μόνο σε εμάς», είπε.

«Συνειδητοποίησα ότι θα ήταν ωφέλιμο να μιλήσω για αυτό και να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο, ώστε οι άνθρωποι να πηγαίνουν νωρίτερα στον γιατρό, να διαγιγνώσκονται νωρίτερα και να συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές».

Αυτή η εμπειρία την οδήγησε να γράψει το βιβλίο The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, έναν οδηγό για οικογένειες που αντιμετωπίζουν νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

«Έγραψα το βιβλίο που θα ήθελα να μου είχαν δώσει την ημέρα που λάβαμε τη διάγνωση», διευκρίνισε. «Η φροντίδα είναι δύσκολη και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που την αναλαμβάνουν με ελάχιστη ή καθόλου υποστήριξη. Ο μόνος τρόπος να τα καταφέρω είναι να βοηθήσω κάποιον άλλο να νιώσει λιγότερο μόνος», εξληγησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η υγεία του ηθοποιού «επιδεινώνεται ραγδαία» σε σημείο που «δεν αναγνωρίζει πια κάποια πρόσωπα».