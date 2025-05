Μπρους Σπρίνγκστιν κατά Ντόναλντ Τραμπ: «Η Αμερική βρίσκεται στα χέρια μιας ανίκανης, διεφθαρμένης κυβέρνησης»

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν έχει εκφωνήσει μια σειρά από ομιλίες επικρίνοντας τον Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του αποκαλώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ «ακατάλληλο» για το αξίωμα.

Όταν άνοιξε την περιοδεία του «Land of Hope and Dreams» με την E Street Band με συναυλία στο Μάντσεστερ ο Μπρους Σπρίνγκστιν της ροκ έκανε μία νέα επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ.

Παρουσιάζοντας το τραγούδι από το οποίο προέρχεται ο τίτλος της περιοδείας, ο Μπρους Σπρίνγκστιν είπε: «Η πατρίδα μου, η Αμερική που αγαπώ, η Αμερική για την οποία έχω γράψει, που υπήρξε φάρος ελπίδας και ελευθερίας για 250 χρόνια, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια μιας διεφθαρμένης, ανίκανης και προδοτικής κυβέρνησης. Απόψε, ζητάμε από όλους όσοι πιστεύουν στη δημοκρατία και στα καλύτερα του αμερικανικού μας πειράματος να σηκωθούν μαζί μας, να υψώσουν τις φωνές τους ενάντια στον αυταρχισμό και να αφήσουν την ελευθερία να ηχήσει!».

Αργότερα ερμηνεύοντας το «House of a Thousand Guitars», σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian» τόνισε: «Ο τελευταίος έλεγχος στην εξουσία μετά την αποτυχία των διαδικασιών ελέγχου της κυβέρνησης είναι ο λαός, εσείς και εγώ. Είναι η ένωση των ανθρώπων γύρω από ένα κοινό σύνολο αξιών που είναι τώρα το μόνο που στέκεται ανάμεσα σε μια δημοκρατία και τον αυταρχισμό. Στο τέλος της ημέρας, το μόνο που έχουμε είναι ο ένας τον άλλον».

Ο τραγουδιστής μίλησε ακόμη περισσότερο πριν ερμηνεύσει το «My City of Ruins»: «Συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο, παράξενο και επικίνδυνο αυτή τη στιγμή. Στην Αμερική, διώκουν ανθρώπους, επειδή χρησιμοποιούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία του λόγου και εκφράζουν τη διαφωνία τους. Αυτό συμβαίνει τώρα.

Στην Αμερική, οι πλουσιότεροι άνθρωποι βρίσκουν ικανοποίηση εγκαταλείποντας τα φτωχότερα παιδιά του κόσμου στην ασθένεια και τον θάνατο. Αυτό συμβαίνει τώρα» επισήμανε.

Must watch as Bruce Springsteen opens his European Tour eviscerating Trump: “My home, the America I love that has been a beacon of hope and liberty for 250 years, is currently in the hands of a corrupt, incompetent, and treasonous administration.” pic.twitter.com/4SFQFecjZB