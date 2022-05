Η Μύκονος βρίσκεται σε ρυθμούς καλοκαιριού και καθημερινά βίντεο από το νησί των Ανέμων, ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου…

Ακολουθώντας την νέα μόδα του Instagram με πόζες με πολύ μακριά φορέματα που ανεμίζουν (flying dresses), ο Θέμης Ιακωβάκης, ο οποίος μετράει πάνω από μια 25ετία στον χώρο της καλλιτεχνικής φωτογραφίας με πολλές συνεργασίες με fashion designers και με παράσημο την ανακήρυξη τού ως ένας από τους καλύτερους φωτογράφους του 1996 από το γαλλικό περιοδικό PHOTO, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή φωτογράφηση στην Μύκονο.

Στον φακό του Ιακωβάκη πόζαρε η καταπληκτική μουσικός Eva Presley, η οποία ασχολείται με το ηλεκτρονικό βιολί κάνοντας live σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και μπαρ στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Μόντε Κάρλο, Ντουμπάι, Ντύσσελντορφ), αλλά και σε γαμήλια event.

Η Eva ασχολείται με το βιολί από τα έξι της χρόνια, μετρά ήδη σημαντικές συνεργασίες με μαγαζιά (Queen, Casa Tu, Kensho, Krama), ενώ έχει ξεκινήσει και το τραγούδι και σύντομα θα κυκλοφορήσει το δικό της κομμάτι. Η φωτογράφηση έγινε με φόντο τα υψηλής αισθητικής Ethereal Apartments στο Αγράρι Μυκόνου.

Όλοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό, κάτι που αποτυπώνεται και στο βίντεο του Mykonos Live TV, το οποίο “ντύνει” μουσικά το υπέροχο If I had Wings της Anna B May. Απολαύστε το!