Μυρτώ Αλικάκη: Έχω την εντύπωση ότι ερωτευόμαστε με το σκοτεινό μας κομμάτι, αυτό που μας λείπει

Η Μυρτώ Αλικάκη παραχώρησε συνέντευξη στην εκποπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Τρίτης (17-03-2026) και μίλησε για τη μητρότητα και τη σημασία του έρωτα στη ζωή της. Η ηθοποιός τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς αυτή τη «μαύρη τρύπα» όπως είπε, που δημιουργεί την έλξη, ωστόσο σχολίασε πως αυτή η εσωτερική σύγκρουση μπορεί τελικά να οδηγήσει σε φωτεινές στιγμές.

Όπως είπε η Μυρτώ Αλικάκη: «Πιστεύω ότι ο έρωτας σίγουρα μέχρι ένα σημείο έχει και καταστροφή, γιατί είναι μία θεραπευτική διαδικασία τελικά. Έχω την εντύπωση ότι ερωτευόμαστε με το σκοτεινό μας κομμάτι. Δηλαδή πιστεύω ότι ερωτευόμαστε αυτό που μας λείπει ή αυτό που αναζητούμε έτσι για να το γιατρέψουμε.

Δεν μπορώ να ερωτευτώ κάποιον αν δεν έχει αυτή τη μαύρη τρύπα που με κάνει να τον ερωτεύομαι. Πιστεύω ότι αυτή η καταστροφή μπορεί τελικά να οδηγηθεί στο φως. Δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Όμως πιστεύω ότι γιατρεύεται» είπε η ηθοποιός.

«Έχει ένα βάρος η επωνυμία. Το συνηθίζεις, το έχω συνηθίσει, αλλά αν κάτσεις ένα λεπτάκι και το σκεφτείς, δεν είναι λογικό να συμβαίνει. Πάντα σκεφτόμουν ότι είναι εντελώς εφιαλτικό να είσαι παγκοσμίως γνωστός. Εγώ μπορώ να πάω όπου θέλω και να μην με αναγνωρίζει κανείς. Το να μη μπορείς να πας πουθενά να κρυφτείς, μου ακούγεται τρομακτικό», συμπλήρωσε η Μυρτώ Αλικάκη.

Η ηθοποιός που έχει δυο γιους από τον γάμο της με τον Πέτρο Λαγούτη, αναφέρθηκε μέσα σε όλα και στο κομμάτι της μητρότητας. «Ο ρόλος της μαμάς, είναι ένας ρόλος με τον οποίο δεν έχω πιεστεί είναι η αλήθεια… Η μητρότητα είναι μια δύσκολη διαδικασία. Εμένα απλώς μου αρέσουν πάρα πολύ τα δύσκολα. Δε μου αρέσουν τα εύκολα. Ίσως βαριέμαι τα εύκολα, δε ξέρω. Επειδή θεωρώ ότι είναι η σπουδαιότερη εμπειρία η μητρότητα, για έναν πολύ απλό λόγο, ότι κάτι είναι μεγαλύτερο από σένα, εμένα μου λειτούργησε λυτρωτικά.

Μπορεί και να το αποζητούσα. Είναι πολύ ανακουφιστικό να μην είσαι το κέντρο του κόσμου και να είναι κάτι άλλο. Εγώ έτσι το αντιλήφθηκα. Δε μου στοίχισε καθόλου το ότι δεν ήμουν πια το κέντρο του κόσμου. Επίσης είμαι πολύ πρακτική στη ζωή μου. Δε με ταλαιπωρεί η πρακτική ζωή. Κι αυτό με βοήθησε κάπως… Επίσης, αγαπάω τα μικρόβια. Μισώ τα αντισυπτικά και πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν μέσα στον αληθινό κόσμο» είπε η Μυρτώ Αλικάκη.