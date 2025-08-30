Νάνσυ Παραδεισανού: «Είχα σχέση με ηθοποιό που δεν τον λες ωραίο, ήταν κοντά στην ηλικία μου, λίγο μικρότερος»

Ένα άκρως αποκαλυπτικό βίντεο ανέβασε στον λογαριασμό της στο Youtube η Νάνσυ Παραδεισανού, ανακαλύπτοντας ότι είχε σχέση με έναν γνωστό Έλληνα ηθοποιό.

Μάλιστα, η δημοσιογράφος σημείωσε ότι είχε φάει «κόλλημα» μαζί του, ενώ μετά τον χωρισμό τους είχε εκδικητικές διαθέσεις προς εκείνον. Παράλληλα, η Νάνσυ Παραδεισανού αναφέρθηκε και σε ένα άλλο περιστατικό, όπου είχε αισθανθεί μεγάλο φόβο.

«Είχα σχέση με ηθοποιό που δεν τον λες ωραίο. Ήταν κοντά στην ηλικία μου, λίγο μικρότερος. Όχι, δεν ήταν ο Πάνος Βλάχος, κάνω πλάκα γιατί είχε παρεξηγηθεί κι αυτό. Ούτε οι φίλες μου δεν πίστευαν τι κεραμίδα μου ήρθε με αυτόν. Ούτε εκείνος το πίστευε. Μου είχε πει “πώς σου τα ’σκασε με μένα;”. Ήμουν πολύ κολλημένη, αλλά όταν τελείωσε, ήθελα να τον κάνω κομμάτια, να τον αφανίσω από προσώπου Γης. Είχα γίνει έξαλλη», εξομολογήθηκε δημοσίως η Νάνσυ Παραδεισανού.

«Ναι, έχω φοβηθεί. Πρόσφατα. Είχε πιει πολύ, τον εκνεύριζε ό,τι έλεγα, ό,τι έκανα. Φοβήθηκα για το πώς θα φύγω από το σπίτι του. Ήξερα ότι έπρεπε να διακόψω κάθε επικοινωνία, κι ας προσπάθησε να με ξαναπλησιάσει. Τελείωσε οριστικά», αποκάλυψε ακόμα.

«Η λεκτική βία είναι τοξική και δεν αλλάζει. Όσο κι αν προσπαθήσει κάποιος να την κρύψει, θα του βγει. Συχνά εξελίσσεται και σε σωματική κακοποίηση -δεν μου έχει τύχει- θα είχαμε βγει στα κανάλια. Αλλά η λεκτική είναι πιο ύπουλη. Δεν έχει μελανιές», πρόσθεσε η Νάνσυ Παραδεισανού.