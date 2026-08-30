Πέγκυ Ζήνα: «Τώρα που είμαι μόνη μου, στην ηρεμία της νύχτας» – Το μήνυμα που έστειλε στους θαυμαστές της

Η Πέγκυ Ζήνα αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια τους θαυμαστές της, μετά το τέλος της φετινής καλοκαιρινής περιοδείας της. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια ταξίδεψε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ολοκληρώνοντας τις εμφανίσεις της στα τέλη Αυγούστου. Ο κόσμος την «αγκάλιασε» για ακόμα μία φορά.

Μέσα στην ηρεμία της νύχτας και με μοναδικό φωτισμό το φως του φεγγαριού, για τον οποίο ζήτησε με χιούμορ συγγνώμη από τους διαδικτυακούς της φίλους, η Πέγκυ Ζήνα μίλησε από καρδιάς για την αγάπη που εισέπραξε από το κοινό. Στο βίντεο που δημοσιοποίησε το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου, τόνισε πως τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

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«Νιώθω την ανάγκη να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Τώρα που είμαι μόνη μου, στην ηρεμία της νύχτας. Δεν επικοινωνώ συχνά μαζί σας από δω, γιατί δεν το ‘χω πολύ. Το κάνω μόνο όταν νιώθω πραγματικά την ανάγκη να σας πω κάποια πράγματα που δεν θεωρώ καθόλου δεδομένα, όπως τη φετινή αγκαλιά σας», ανέφερε η τραγουδίστρια στο βίντεο.

Σε άλλο σημείο, η Πέγκυ Ζήνα αναφέρθηκε στη συγκίνηση που νιώθει γνωρίζοντας πως αγαπιέται από ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται ακόμη και πολύ μακριά της. «Είναι πολύ περίεργο να νιώθεις ότι σε αγαπάει κόσμος που είναι τόσο μακριά. Θα συνεχίσω να το ανταποδίδω», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.

Η τελευταία της συναυλία πραγματοποιήθηκε στο Ανοιχτό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» το Σάββατο 29 Αυγούστου.