Σε αυτοκτονία αποδίδεται ο θάνατος της διάσημης τραγουδίστριας της κάντρι μουσικής και βραβευμένης με Grammy Ναόμι Τζαντ, μόλις μία ημέρα πριν μπει στο «Country Music Hall of Fame». Οι κόρες της γνωστοποίησαν το θάνατό της το Σάββατο, αναφέροντας ότι αυτός οφείλεται σε «ψυχική ασθένεια».

Πληροφορίες του «People» αναφέρουν ότι η Ναόμι Τζαντ έβαλε τέλος στη ζωή της το Σάββατο (30.04.2022) καθώς εδώ και χρόνια αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Η σταρ της κάντρι μουσικής, που πέθανε στα 76 της χρόνια, πριν από έξι χρόνια είχε μιλήσει λεπτομερώς για τον αγώνα που έδινε για να αποκαταστήσει την ψυχική της υγεία σε μια σπαρακτική συνέντευξη. Μιλώντας το 2016 στο ABC, είχε αποκαλύψει ότι πάλευε με την κατάθλιψη η οποία ήταν «εντελώς εξουθενωτική και απειλητική για τη ζωή της».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σήμερα εμείς βιώσαμε μια τραγωδία. Χάσαμε την όμορφη μητέρα μας από ψυχική ασθένεια. Είμαστε συντετριμμένες», έγραψαν οι κόρες της Ναόμι Τζαντ, Άσλεϊ και Γουινόνα, σε ανάρτησή τους στο Instagram. «Διανύουμε τη βαθιά θλίψη και ξέρουμε ότι όπως την αγαπούσαμε εμείς, την αγαπούσε και το κοινό της. Βρισκόμαστε σε άγνωστο έδαφος», προσθέτουν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ashley Judd (@ashley_judd) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ναόμι Τζαντ δούλευε ως νοσοκόμα στο Νάσβιλ όταν εκείνη και η κόρης της Γουινόνα άρχισαν να τραγουδούν μαζί επαγγελματικά. Ξεχώρισαν τις δεκαετίες του 1980 και ’90 με τις μοναδικές αρμονίες τους και τους ήχους κάντρι και μπλουζ. Μεταξύ των επιτυχιών τους ήταν τα “Love Can Build a Bridge” του 1990, “Mama He’s Crazy” το 1984, “Why Not Me” το 1984, “Turn It Loose” το 1988, “Girls Night Out” το 1985, “Grandpa” το 1986.

Οι Judds κέρδισαν πλήθος βραβείων κάντρι, μεταξύ αυτών κέρδισαν και πέντε Grammy για επιτυχίες όπως τα “Why Not Me” και “Give A Little Love”. Ο θάνατος της Τζαντ ήρθε μια μέρα πριν το δίδυμο μητέρας-κόρης εισαχθεί στο Country Music Hall of Fame σε μια τελετή την 1η Μαΐου, ενώ μόλις είχε ανακοινωθεί νέα περιοδεία από το φθινόπωρο.

Country Legend Naomi Judd Died by Suicide After Longtime Struggle with Mental Health: Sources https://t.co/kvdScnSW19 — People (@people) May 2, 2022

«Δεν ετοίμασα τίποτα απόψε γιατί ήξερα ότι η μαμά θα μιλούσε πιθανώς περισσότερο», είπε η Γουινόνα στην τελετή του Country Music Hall of Fame στο Νάσβιλ. «Θα το κάνω γρήγορα, γιατί η καρδιά μου έχει ραγίσει και νιώθω τόσο ευλογημένη. Είναι πολύ παράξενο να είσαι τόσο συντετριμμένος και τόσο ευλογημένος» σημείωσε, ενώ πρόσθεσε κλαίγοντας «Λυπάμαι που δεν μπόρεσε να αντέξει μέχρι σήμερα».

Δείτε βίντεο από την τελετή:

The Judds joined the Country Music Hall of Fame on Sunday in a ceremony filled with tears, music and laughter, just a day after Naomi Judd died unexpectedly at age 76.



“Though my heart is broken I will continue to sing,” Wynonna Judd said. https://t.co/YPMV6zXIol pic.twitter.com/rP3Ytv7MEV — The Associated Press (@AP) May 2, 2022

Με πληρoφορίες από People