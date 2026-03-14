Ναταλία Γερμανού για Ελένη Μενεγάκη: Τρεις φορές στη ζωή της έχει προβεί σε ανακοίνωση ή διάψευση

Η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε στην Ελένη Μενεγάκη και τη φημολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες μέρες περί χωρισμού από τον σύζυγό της, μέσα από την εκπομπή της «Καλύτερα Δε Γίνεται». Η παρουσιάστρια της εκπομπής του Alpha τόνισε πως η δική της αναφορά περιορίζεται στην υπενθύμιση της αλήθειας.

«Τρεις φορές στη ζωή της η Ελένη Μενεγάκη, όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας της, έχει προβεί η ίδια σε ανακοίνωση ή διάψευση», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού, στο ξεκίνημα της εκπομπή της, το Σάββατο (14-03-2026).

«Η πρώτη αφορούσε το χωρισμό της από τον Γιάννη Λάτσιο. Η δεύτερη είχε να κάνει με κάτι δημοσιεύματα που έλεγαν ότι είναι έτοιμη να αγοράσει το σπίτι του Πέτρου Κωστόπουλου που βγαίνει σε πλειστηριασμό και είχε βγει πολύ θυμωμένη και το διέψευσε. Και αυτή τώρα είναι η τρίτη φορά.

Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει κουτσομπολέψει ποτέ κανέναν μας από το χώρο… Δηλαδή, κάνεις τώρα σε έναν άνθρωπο αυτό που δεν έχει κάνει ποτέ εκείνη σε εμάς! Εμείς απλώς φωτίζουμε το γεγονός, ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και προχωράμε παρακάτω με ένα χαμόγελο κι ένα φιλί στην φιλενάδα και στον άντρα της, με πολλή αγάπη» συμπλήρωσε η παρουσιάστρια του Alpha.

«Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού, το θέμα τελειώνει εδώ», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη, διαψεύδοντας ως ανυπόστατα τα σχετικά δημοσιεύματα περί χωρισμού από τον σύζυγό της.