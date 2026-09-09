Ναταλία Γερμανού για Γιώργο Μαζωνάκη: «Έζησες όπως ήθελες, φεύγεις πολύ νωρίς»

Με μια κοινή τους φωτογραφία που είναι αγκαλιά, αποχαιρέτησε η Ναταλία Γερμανού τον Γιώργο Μαζωνάκη, που πέθανε το μεσημέρι της Τετάρτης (09.09.2026) σε ηλικία 54 ετών, σοκάροντας το πανελλήνιο.

Η Ναταλία Γερμανού έγραψε στην ανάρτησή της για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Έζησες όπως ήθελες, φεύγεις πολύ νωρίς, θα σε έχω πάντα εδώ» έγραψε μέσα στη φωτογραφία ενώ στη λεζάντα επέλεξε να γράψει μόνο μια λέξη… «Ξεχώρισες».

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν για προγραμματισμένη επέμβαση σε παθολογικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Περίπου στις 4:30 το απόγευμα έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ και έφτασε στο σημείο μηχανή του ΕΚΑΒ και οι διασώστες του έκαναν ΚΑΡΠΑ.

Ταυτόχρονα έφτασε ασθενοφόρο που τον μετέτεφε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστωθηκε πως είχε ήδη υποστεί την ανακοπή και, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή του.