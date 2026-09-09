Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα: Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας ήταν πολύ τρυφερός ο μπαμπάς, χορτάσαμε τα «σ’ αγαπώ»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων από τη στιγμή που ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας άφησε την τελευταία του πνοή, η μονάκριβη κόρη του, Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα έδωσε μία σπάνια συνέντευξη και μίλησε για τον αγαπημένο της πατέρα.

Η κόρη του σπουδαίου καλλιτέχνη μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Τετάρτη (09.09.2026), με αφορμή την επέτειο θανάτου του. Η Μαρία Κλάρα δήλωσε ότι πρόλαβε να πει πολλά «σ’ αγαπώ» με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, αλλά όχι να του πει όσα «ευχαριστώ» ήθελε.

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«Δεν ήτανε γκρινιάρης, δεν ήτανε ζηλιάρης, δεν ήτανε κτητικός, δεν ήταν ανταγωνιστικός καθόλου. Πολύ μεγάλο προσόν, ειδικά σε αυτό το επάγγελμα. Με αποκαλούσε “Μαράκι, αστέρι μου, κουκλίτσα μου”, τέτοια πράγματα. Ήταν πολύ τρυφερός ο μπαμπάς. Πάρα πολύ. Πολύ εκφραστικός. Με όλο τον κόσμο ήταν πολύ εκφραστικός. Δε φοβόταν μην τον παρεξηγήσουν», εξομολογήθηκε η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα για τον αείμνηστο πατέρα της.

«Είχε ιδιοτροπίες. Αρχικά ήταν μονίμως αφηρημένος. Έτσι; Αυτό είναι πολύ εκνευριστικό τώρα. Να είσαι με έναν άνθρωπο στο σπίτι και να είναι τόσο αφηρημένος. Ήταν πολύ χύμα. Πηγαίναμε στην Ιταλία. Έβλεπε κάτι που του άρεσε. Άφηνε το αμάξι στη μέση του δρόμου. Κατέβαινε, το έβγαζε φωτογραφία. Ε, εντάξει, πράγματα που κάποιος μπορεί να τα κρίνει κιόλας άσχημα. Ήταν πολύ φωνακλάς και μπορεί να έλεγε χοντράδες αν νευρίαζε εκείνη την ώρα, τις οποίες μετά τις σκυλομετάνιωνε. Είχε ενοχές για μια βδομάδα. Τέτοια πράγματα», εξομολογήθηκε ακόμα για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

«Παραδεχόταν το λάθος γιατί ήταν ακομπλεξάριστος», πρόσθεσε.

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«Χορτάσαμε το σ’ αγαπώ. Το ευχαριστώ, όχι. Ίσως μια κάρτα που του είχα γράψει στην τελευταία του γιορτή, που του έλεγα “σε ευχαριστώ που είμαι κόρη σου”, κάτι τέτοιο. Τη βρήκα τώρα με τη μετακόμιση που έφτιαχνα τις κούτες. Επειδή μου είναι πολύ επίπονο να ασχολούμαι με το έργο του και να μιλάω δημόσια γι’ αυτόν και να πηγαίνω στις συναυλίες, δεν το μπορώ καθόλου πλέον, θεωρώ ότι το ότι το κάνω είναι ένας τρόπος τώρα να πω ευχαριστώ. Αυτό», παραδέχτηκε ακόμα η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα.

Νωρίτερα, ο Γιάννης Κότσιρας έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.